Chủ tịch Hà Nội: Hoàn thành cơ bản 5 tuyến metro 1,3 triệu tỷ đồng vào năm 2030

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đại Thắng cho biết, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm.

"Thành phố đã giao Liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng liên danh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của Thủ đô", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Đại Thắng, mục tiêu của thành phố là cả 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Đây không chỉ là kế hoạch phát triển của thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước Nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của thành phố.

Đối với Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông, mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo Quy hoạch Thủ đô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và các đại biểu dự lễ khởi công.

Hà Nội xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ XXI.

"Mỗi tuyến đường sắt được khởi công hôm nay không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới", người đứng đầu chính quyền Hà Nội kỳ vọng.

Khi hoàn thành, mạng lưới này sẽ kết nối các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tri thức; đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thêm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng về phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Ngay tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội triển khai các chương trình phát triển nhà ở theo những cách tiếp cận mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại.

Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và các cơ chế đã được HĐND thành phố ban hành, Hà Nội đã quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội.

Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Ba dự án được khởi công là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Lễ khởi công hôm nay là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, Quy hoạch Tổng thể Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn; đồng thời thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô.

Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

Đây là định hướng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, phân bổ hợp lý dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới.

Trên cơ sở đó, Quy hoạch xác định cấu trúc phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 8 vành đai kinh tế - đô thị, tạo thành bộ khung phát triển dài hạn của thành phố trong thế kỷ XXI.

Thành phố cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hành động; tập trung mọi nguồn lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và an toàn trong quá trình triển khai.