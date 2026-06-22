Mẹo giữ cơm không bị ôi thiu trong ngày hè

(VTC News) -

Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao kết hợp với độ ẩm lớn khiến cơm rất dễ bị ôi thiu chỉ sau vài giờ. Đặc biệt, cơm chứa nhiều tinh bột và độ ẩm cao càng dễ bị lên men nếu không được bảo quản đúng cách.

Để giữ cơm không bị ôi thiu trong những ngày hè nóng nực, có thể áp dụng những mẹo vặt đơn giản và hiệu quả dưới đây:

Lưu ý từ khi nấu cơm

Việc giữ cơm lâu thiu cần được bắt đầu ngay từ khi nấu. Gạo nên được vo sạch vừa phải, không chà xát quá kỹ để giữ lại dưỡng chất tự nhiên.

Lượng nước khi nấu cần vừa đủ, tránh cơm quá nhão vì sẽ dễ bị lên men. Sau khi cơm chín, nên xới tơi để hơi nước thoát ra ngoài, giúp giảm độ ẩm bên trong hạt cơm.

Gạo nên được vo sạch vừa phải, không chà xát quá kỹ để giữ lại dưỡng chất tự nhiên. (Ảnh minh họa)

Làm nguội cơm đúng cách

Một sai lầm phổ biến khiến cơm nhanh thiu đó chính là đậy nắp nồi ngay sau khi cơm chín. Điều này khiến hơi nước bị giữ lại, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Cách tốt nhất là mở nắp nồi, xới đều cơm và để nguội tự nhiên trong 15–30 phút. Nếu cần làm nguội nhanh, có thể trải cơm ra mâm hoặc khay rộng để tăng khả năng thoát hơi.

Bảo quản cơm trong hộp kín

Cơm chỉ nên được cho vào hộp khi đã nguội hoàn toàn. Hộp đựng cần sạch, khô và có nắp kín để hạn chế vi khuẩn và côn trùng xâm nhập.

Hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa an toàn thực phẩm là lựa chọn phù hợp. Tuyệt đối không đậy kín cơm khi còn nóng vì hơi nước sẽ ngưng tụ, khiến cơm nhanh chua.

Sử dụng tủ lạnh để kéo dài thời gian bảo quản

Trong trường hợp cần giữ cơm lâu hơn trong ngày, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5°C. Điều này giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn.

Khi sử dụng lại, cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng hoặc hấp để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, không nên để cơm quá 24 giờ trong tủ lạnh.

Lưu ý khi dùng hộp giữ nhiệt và vệ sinh dụng cụ

Hộp giữ nhiệt có thể giúp duy trì nhiệt độ cơm ổn định trong vài giờ, rất phù hợp cho người mang cơm đi làm. Tuy nhiên, không nên giữ cơm quá lâu trong hộp (thường không quá 6–8 giờ).

Bên cạnh đó, cần vệ sinh kỹ nồi cơm, muỗng xới và hộp đựng mỗi ngày để tránh vi khuẩn tích tụ, gây ảnh hưởng đến chất lượng cơm.

Có thể sử dụng chanh để giúp cơm lâu thiu hơn. (Ảnh minh họa)

Một số mẹo dân gian giúp cơm lâu thiu hơn

Nhiều gia đình truyền tai nhau một số mẹo nhỏ như cho vài hạt muối hoặc vài giọt giấm gạo khi nấu cơm để hạn chế vi khuẩn.

Ngoài ra, có thể đặt một lát chanh nhỏ hoặc lá dứa trong hộp cơm để khử mùi và giúp cơm giữ được độ thơm lâu hơn trong thời gian ngắn.

Để cơm không bị ôi thiu trong ngày hè, cần kết hợp đồng bộ từ khâu nấu, làm nguội đến bảo quản. Những thói quen nhỏ nhưng đúng cách không chỉ giúp giữ cơm thơm ngon lâu hơn mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình trong thời tiết nắng nóng.