Mẹo khử mùi hôi tủ lạnh hiệu quả bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

(VTC News) -

Mùi hôi trong tủ lạnh thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thực phẩm để quá lâu bị hư hỏng, thức ăn không được đậy kín, nước thực phẩm rò rỉ ra các ngăn chứa hoặc tủ lạnh lâu ngày không được vệ sinh. Ngoài ra, việc mất điện trong thời gian dài cũng có thể khiến thực phẩm phân hủy và tạo ra mùi khó chịu.

Khi phát hiện tủ lạnh có mùi lạ, người dùng nên kiểm tra và loại bỏ ngay thực phẩm hư hỏng và áp dụng một số mẹo khử mùi hiệu quả dưới đây:

Dùng baking soda

Baking soda được xem là một trong những nguyên liệu khử mùi tự nhiên phổ biến nhất. Với khả năng hấp thụ các phân tử gây mùi, baking soda giúp trung hòa mùi hôi trong tủ lạnh một cách hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần cho khoảng 2 - 3 thìa baking soda vào một chiếc bát nhỏ hoặc hộp không đậy nắp rồi đặt trong tủ lạnh. Sau khoảng vài ngày, mùi hôi sẽ giảm đáng kể. Nên thay baking soda mới sau mỗi 1 - 2 tháng để duy trì hiệu quả.

Đặt vài lát chanh mỏng hoặc bổ đôi quả chanh rồi đặt ở các ngăn khác nhau trong tủ lạnh Sau 2 - 3 ngày, mùi hôi sẽ được cải thiện rõ rệt. (Ảnh minh họa)

Khử mùi bằng chanh tươi

Chanh chứa tinh dầu tự nhiên với hương thơm dễ chịu, giúp làm giảm mùi hôi và tạo cảm giác tươi mát cho không gian bên trong tủ lạnh.

Chỉ cần cắt vài lát chanh mỏng hoặc bổ đôi quả chanh rồi đặt ở các ngăn khác nhau trong tủ lạnh. Sau 2 - 3 ngày, mùi hôi sẽ được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, có thể dùng nước cốt chanh pha loãng để lau các khay và thành tủ nhằm tăng hiệu quả làm sạch.

Sử dụng bã cà phê

Sau khi pha cà phê, phần bã thường bị bỏ đi nhưng thực tế đây lại là nguyên liệu khử mùi rất tốt. Bã cà phê có khả năng hấp thụ mùi và độ ẩm, đồng thời mang lại hương thơm dịu nhẹ.

Hãy cho bã cà phê đã được phơi hoặc sấy khô vào một chiếc cốc nhỏ rồi đặt trong tủ lạnh. Sau khoảng 1 tuần, nên thay bã mới để đảm bảo khả năng hút mùi.

Than hoạt tính hoặc than củi

Than hoạt tính được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm lọc không khí nhờ khả năng hấp phụ mạnh. Nếu không có than hoạt tính, bạn có thể dùng một vài miếng than củi sạch.

Đặt than vào hộp hoặc túi vải nhỏ rồi để trong tủ lạnh. Than sẽ giúp hút mùi, giảm độ ẩm và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi. Đây là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả khá lâu dài.

Dùng trà khô hoặc túi trà đã qua sử dụng

Lá trà có khả năng hấp thụ mùi hôi và tạo hương thơm tự nhiên. Có thể sử dụng trà khô hoặc túi trà đã qua sử dụng nhưng đã được làm khô hoàn toàn.

Đặt vài túi trà vào các góc của tủ lạnh để giúp khử mùi. Sau khoảng một tuần nên thay mới để đạt hiệu quả tốt nhất.

Đặt vài túi trà vào các góc của tủ lạnh để giúp khử mùi, sau khoảng 1 tuần nên thay mới để đạt hiệu quả tốt nhất. (Ảnh minh họa)

Tận dụng vỏ cam, quýt giúp tạo hương thơm tự nhiên

Vỏ cam, quýt chứa nhiều tinh dầu thơm có tác dụng át mùi khó chịu trong tủ lạnh. Sau khi ăn cam hoặc quýt, có thể tận dụng phần vỏ thay vì bỏ đi.

Rửa sạch vỏ, để ráo rồi đặt vào các ngăn của tủ lạnh. Mùi thơm từ tinh dầu tự nhiên sẽ giúp không gian bên trong trở nên dễ chịu hơn.

Cách hạn chế mùi hôi trong tủ lạnh

Bên cạnh việc sử dụng các nguyên liệu khử mùi tự nhiên, người dùng nên duy trì thói quen vệ sinh tủ lạnh định kỳ từ 2–4 tuần một lần. Thực phẩm cần được bảo quản trong hộp kín hoặc bọc kỹ trước khi cho vào tủ. Đồng thời, nên kiểm tra thường xuyên để loại bỏ thực phẩm hết hạn hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Ngoài ra, không nên nhồi nhét quá nhiều thực phẩm vì điều này có thể cản trở luồng khí lạnh lưu thông, khiến mùi hôi dễ tích tụ hơn.