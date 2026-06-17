Lynk & Co 900 chốt giá hơn 3 tỷ đồng: Khoang xe như phòng khách hạng sang

(VTC News) -

Mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn sở hữu chiều dài tổng thể lên tới 5.240 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.810 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm. Với trọng lượng không tải lên tới gần 2,8 tấn, cấu trúc khung gầm của phương tiện được thiết kế tối ưu cho không gian 6 chỗ ngồi rộng rãi. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dòng xe này trong tầm giá 3,069 tỷ đồng bao gồm các mẫu xe đa dụng và xe thể thao đa dụng hạng sang cỡ lớn như Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer hay Volkswagen Teramont.

Điểm nhấn phần đầu xe là hệ thống đèn LED có chức năng điều chỉnh tự động, cùng dải đèn định vị ban ngày dạng chuỗi đặc trưng. Lưới tản nhiệt kích thước lớn tạo diện mạo góc cạnh, đồng thời tích hợp các cảm biến khoảng cách phục vụ hệ thống lái thông minh.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi kéo dài, tay nắm cửa dạng ẩn liền mạch nhằm tối ưu tính khí động học. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn đi kèm bộ lốp thông số 275/45R21, khoảng sáng gầm xe tối thiểu ở trạng thái không tải đạt 194 mm. Đặc biệt, với hệ thống treo của xe có khả năng điều chỉnh độ cao tùy vào điều kiện vận hành.

Phần đuôi xe được thiết kế theo triết lý Sunrise Flow với cụm đèn hậu dạng LED kéo dài toàn bộ chiều rộng. Hệ thống cửa cốp sau mở điện thông minh, chia đôi không gian độc đáo và có khả năng chịu tải trọng tối đa lên tới 300 kg khi mở phẳng làm bệ đỡ.

Hệ thống cửa cốp sau có khả năng chịu tải 300 kg khi mở phẳng.

Hệ thống khung gầm được phát triển trên nền tảng kỹ thuật số SPA Evo dành riêng cho các dòng xe điện hóa cỡ lớn. Cấu trúc thân xe sử dụng tỷ lệ thép dập nóng siêu cường lực chịu lực tới 2.000 MPa tại các vị trí cột trụ chính, bao phủ toàn bộ vùng cabin nhằm bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Sức mạnh của xe đến từ hệ thống truyền động Plugin Hybrid (PHEV) thông minh với công nghệ EM-P. Cấu trúc này bao gồm một động cơ xăng tăng áp dung tích 2,0 lít cho công suất 235 mã lực, kết hợp cùng hệ thống hai mô tơ điện đặt ở trục trước và trục sau. Tổng công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt tới 708 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 1.038 Nm.

Dù có trọng lượng lớn, xe chỉ mất khoảng 4,9 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Khả năng vận hành êm ái được hỗ trợ bởi hệ thống treo tay đòn kép phía trước, liên kết 5 điểm phía sau kết hợp tính năng giảm chấn biến thiên liên tục và hệ thống treo khí nén hai buồng kín tự động điều chỉnh độ cao theo tốc độ.

Nhờ công nghệ quản lý năng lượng thông minh, mức tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ vận hành kết hợp chỉ ở mức 1,5 lít cho mỗi 100 km di chuyển. Xe sở hữu cụm pin Ternary Lithium dung tích 50 kWh, cho phép di chuyển thuần điện quãng đường tối đa 170 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm châu Âu (NEDC). Khi kết hợp cả bình xăng dung tích 60 lít và pin đầy, tổng quãng đường di chuyển của xe đạt tới 1.000 km.

Hệ thống điện của xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC), cho phép nạp năng lượng từ mức 20% lên 80% chỉ trong khoảng thời gian 17 phút. Ngoài ra, phương tiện còn có tính năng chia sẻ nguồn điện ra các thiết bị ngoại vi thông qua cổng cắm nguồn điện xoay chiều với công suất nguồn ra đạt 6,6 kW.

Khoang lái tương tác kỹ thuật số được trang bị bộ đôi chip xử lý trung tâm Qualcomm Snapdragon 8295 vận hành hệ điều hành LYNK Flyme Auto. Hệ thống hiển thị bao gồm màn hình giải trí trung tâm kích thước 30 inch với độ phân giải siêu nét 6K, cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,66 inch và hệ thống hiển thị thông tin tương tác ảo trên kính lái (AR-HUD) lên tới 95 inch.

Khu vực điều khiển trung tâm tối giản các nút bấm cơ học, thay thế bằng các phím bấm cảm ứng tích hợp trên vô lăng bọc da cao cấp có chức năng sưởi ấm. Bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay sạc điện thoại không dây công suất 50W có tính năng làm mát và hệ thống tạo hương thơm thông minh cho khoang cabin.

Tiện nghi dành cho hành khách phía sau bao gồm một màn hình giải trí kích thước 30 inch thiết kế treo nổi trên trần xe, kết hợp cùng một màn hình điều khiển cảm ứng kích thước 6 inch đặt giữa hai ghế trước. Hệ thống giải trí âm thanh sử dụng dàn loa cao cấp gồm 31 loa thành phần cho tổng công suất nguồn ra đạt 2.460 W, tích hợp công nghệ âm thanh vòm không gian.

Không gian cabin được trang bị hệ thống điều hòa khí hậu tự động với 3 vùng độc lập. Tại bệ điều khiển trung tâm phía sau, nhà sản xuất tích hợp một tủ lạnh mini có khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhiệt độ làm mát hoặc giữ ấm trong dải nhiệt từ âm 6 độ C đến 50 độ C.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS sử dụng chip xử lý NVIDIA DRIVE Orin-X cùng mạng lưới cảm biến gồm 1 LiDAR, các bộ ra đa sóng milimét và 11 camera giám sát mang lại khả năng quét toàn diện, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động và bảo vệ người dùng bằng hệ thống 11 túi khí quanh cabin.

Mẫu xe đa dụng hạng sang cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá công bố là 3.069.000.000 đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ cùng tầm giá trong phân khúc xe đa dụng và xe thể thao đa dụng hạng sang cỡ lớn tại thị trường trong nước.