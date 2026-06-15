Mẫu SUV lớn nhất của Lynk & Co sắp về Việt Nam

(VTC News) -

Mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào ngày 16/6. Trước đó, Lynk & Co 900 đã được nhà phân phối GreenLynk Automotives trưng bày lần đầu vào tháng 10 năm ngoái và xác nhận sẽ được phân phối trong tương lai. Sau nhiều tháng chờ đợi, mẫu xe đầu bảng của thương hiệu Trung Quốc sẽ chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Được định vị là mẫu SUV cỡ lớn 6 chỗ ngồi, Lynk & Co 900 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.160 mm. Đây sẽ là mẫu xe lớn nhất của hãng hiện nay tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và doanh nhân cần một không gian rộng rãi cùng nhiều tiện nghi cao cấp.

Lynk & Co 900 trưng bày trong một sự kiện của hãng năm 2025. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Điểm nhấn của mẫu xe nằm ở không gian nội thất được đầu tư mạnh về công nghệ và khả năng tùy biến. Hàng ghế thứ hai có thể xoay 90 độ ra ngoài hoặc xoay 180 độ để tạo thành nhiều cách bố trí khác nhau giữa các hành khách.

Không gian ghế ngồi linh hoạt. (Ảnh: L&C)

Xe được trang bị màn hình trung tâm kích thước 30 inch độ phân giải 6K cùng màn hình giải trí 30 inch dành cho hàng ghế phía sau. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD kích thước 95 inch.

Lynk & Co 900 trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 31 loa với công suất tối đa 2.640 W. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo thông tin được công bố, xe sử dụng nền tảng SPA Evo, đồng thời sở hữu khung thân xe ứng dụng thép dập nóng nguyên khối và được trang bị 11 túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.

Một số trang bị đáng chú ý khác được đề cập gồm ghế trước tích hợp massage 16 điểm, tủ lạnh mini dung tích 9 lít, chip Snapdragon 8295, hệ thống camera 540 độ và khả năng điều khiển bằng giọng nói.

Màn hình cỡ lớn 30 inch ở cả khoang lái và khoang hành khách là điểm mạnh của xe. (Ảnh: L&C)

Về vận hành, Lynk & Co 900 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện nhằm tối ưu hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo nhiều nguồn tin, xe dự kiến có giá hơn 3 tỷ đồng, trở thành mẫu xe đắt nhất trong dải sản phẩm Lynk & Co đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Với mức giá này, mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với nhiều cái tên đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường như Mercedes GLC 300, Volvo XC90, BMW X5 và Audi Q7. Đây đều là những mẫu xe sở hữu độ nhận diện thương hiệu cao, mạng lưới dịch vụ hậu mãi ổn định và lượng khách hàng trung thành lớn.

Vì vậy, bên cạnh lợi thế về trang bị, Lynk & Co sẽ cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin và khẳng định vị thế trong nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam cũng như mở rộng tiếp cận tới nhóm người dùng trẻ, yêu thích công nghệ.