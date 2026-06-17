Thanh Hằng áp lực thế nào khi đóng cảnh nóng với Lương Thế Thành?

(VTC News) -

Sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thanh Hằng trở lại với vai chính trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc.

Tại buổi chiếu sớm, siêu mẫu thừa nhận đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất mà cô từng đảm nhận. Nhân vật Cầm Thanh trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ yêu thương, tổn thương, phản kháng cho đến tuyệt vọng, buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau.

Trong phim, Thanh Hằng gây ấn tượng với những phân cảnh hành động, nặng về tâm lý và thể lực, từ những màn xô xát đến các phân đoạn mô tả nhân vật bị tạt axit. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết đây chưa phải là thử thách lớn nhất. Với cô, áp lực nhất là "cảnh nóng" cùng Lương Thế Thành.

Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm.

Nữ diễn viên tiết lộ phân đoạn này chỉ xuất hiện trên phim chưa đến một phút nhưng cả hai mất khoảng 45 phút để thực hiện. Cô đặc biệt lo lắng vì đây là cảnh quay nhạy cảm có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn.

"Điều tôi lo nhất không phải bản thân mình mà là cảm xúc của bạn diễn. Tôi sợ rằng chỉ cần một phản ứng thiếu tinh tế cũng có thể khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái. May mắn là Lương Thế Thành rất chuyên nghiệp và luôn tôn trọng bạn diễn", Thanh Hằng nói.

Lương Thế Thành cũng thừa nhận bản thân cảm thấy hồi hộp. Dù từng thực hiện những cảnh tương tự trên phim truyền hình, đây là lần đầu tiên anh quay cảnh nóng trong một dự án điện ảnh.

"Trên set quay chỉ có hai diễn viên và một máy quay. Không có quá nhiều người trong hiện trường nên áp lực tâm lý càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để hoàn thành cảnh quay tốt nhất", nam diễn viên chia sẻ.

Trước sự ấp úng từ bạn diễn, Thanh Hằng tiết lộ cô luôn phải "đeo bám" Lương Thế Thành trong suốt thời gian quay phim để xây dựng cảm xúc.

"Ngày nào tôi cũng hỏi ông ấy một câu: 'Tôi chưa thấy ông thương tôi lắm'. Một ngày hỏi mấy chục lần. Cuối cùng sau khoảng một tuần thì ông ấy mới nói: 'Bà thấy tôi thương bà chưa?'", nữ diễn viên hài hước kể lại.

Chính những cuộc trò chuyện đó đã giúp cả hai xây dựng được sự kết nối cần thiết để khán giả tin vào tình yêu giữa Bá Dũng và Cầm Thanh.

Thanh Hằng và Lương Thế Thành có nhiều cảnh tình cảm trong phim.

Mesdames Thanh Sắc cũng đánh dấu màn tái hợp của Thanh Hằng và Hồng Ánh sau 8 năm kể từ Tháng năm rực rỡ. Tuy nhiên thay vì là những người bạn đồng hành như trong phim trước, lần này cả hai lại trở thành tình địch.

Hồng Ánh cũng cho biết vai bà Sắc là một trong những vai phản diện gai góc nhất cô từng đảm nhận trên màn ảnh rộng.

Nói về quá trình kiểm duyệt của bộ phim khi tác phẩm khai thác nhiều góc tối của xã hội trong đời sống Sài Gòn xưa. Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp khá bất ngờ khi phim chỉ phải chỉnh sửa một cảnh duy nhất.

"Cục Điện ảnh chỉ yêu cầu cắt một cú máy cận trong cảnh tạt axit. Ngoài ra hầu hết các chi tiết còn lại đều được giữ nguyên. Chúng tôi rất biết ơn vì bộ phim vẫn giữ được tinh thần ban đầu", nhà sản xuất chia sẻ thêm.

Mesdames Thanh Sắc do Thắng Vũ đạo diễn, phim thuộc thể loại drama noir, tội phạm, tình cảm, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật từng gây rúng động Sài Gòn vào năm 1963.

Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì một người đàn ông (Lương Thế Thành).

Sau buổi chiếu sớm, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về phần hình ảnh, phục trang và bầu không khí Sài Gòn thập niên 1960 được tái hiện công phu. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, ghen tuông và khát vọng, bộ phim còn mở ra những góc nhìn về thân phận con người phía sau vẻ hào nhoáng của một thời kỳ nhiều biến động.

Phim có suất chiếu sớm từ tối 18/6, trước khi khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/6.