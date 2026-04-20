Hôn nhân viên mãn suốt một thập kỷ của Lương Thế Thành và Thúy Diễm

Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt không chỉ tài năng mà còn có tổ ấm hạnh phúc. Năm 2012, cả hai bén duyên khi đóng chung phim “Trái tim hoa hồng” rồi nảy sinh tình cảm.

Trước khi công khai tình cảm vào năm 2014, cặp đôi từng có khoảng thời gian hẹn hò bí mật. Khi ấy, nam diễn viên âm thầm đưa đón bạn gái mỗi ngày. Trên phim trường, họ hạn chế thể hiện tình cảm. Dù đôi lúc bức bối vì không thể công khai nhưng cặp đôi vẫn đành chấp nhận.

Sau 4 năm hẹn hò, cả hai quyết định về chung một nhà vào tháng 4/2016. Đám cưới của họ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Là một trong những gia đình viên mãn, hạnh phúc bậc nhất Vbiz, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn luôn giản dị kỷ niệm những dấu mốc yêu thương bên nhau suốt nhiều năm qua.

Năm 2018, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đón con trai đầu lòng là bé Bảo Bảo (Lương Thế Bảo). Hiện bé hơn 6 tuổi, được nhận xét ngày càng điển trai, giống bố và có khả năng tiếng Anh tốt.

Được mệnh danh là “ông bố cuồng con” của Vbiz, Lương Thế Thành từng có 48 giờ tự chăm sóc bé Bảo Bảo khi tham gia chương trình "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân" (2022). Ông xã Thúy Diễm cho biết con trai là cậu bé tình cảm, luôn biết quan tâm gia đình. Nam diễn viên cũng không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con tận tình chăm sóc mình, thậm chí còn đòi gọi xe cấp cứu khi thấy bố bị thương.

Thúy Diễm cảm thấy hạnh phúc khi có ông xã biết lắng nghe vợ, để ý và quan tâm những điều nhỏ trong cuộc sống. Cả hai dành thời gian rảnh cùng con du lịch, trải nghiệm để lấy năng lượng tiếp tục hành trình trong nghệ thuật.

Có chồng là người trong nghề nên Thúy Diễm nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ nửa kia trong công việc. Mỗi khi có bộ phim mới, nữ diễn viên đều kể cho chồng nghe về vai diễn của mình, đặc biệt khi chuẩn bị cho cảnh nóng trong phim.

Trong hành trình tình yêu, Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng có lúc trải qua sóng gió. Năm 2022, mạng xã hội xôn xao tin đồn một nam diễn viên có vợ nhưng lại "cặp kè" một nữ diễn viên trẻ, trong đó một số bình luận gọi tên Lương Thế Thành. Ngay sau đó, Thúy Diễm lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định gia đình yên ổn, hạnh phúc. Nữ diễn viên cũng cho biết cô vốn không muốn lên tiếng về vấn đề này, nhưng lo rằng mọi chuyện đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên mới một lần nói rõ.

Thời gian qua, Lương Thế Thanh nhận nhiều phản ứng trái chiều với vai Dũng của chồng trong phim "Bóng ma hạnh phúc". Trước tranh cãi, Thúy Diễm gửi lời động viên chồng. Cô cho rằng cả hai đều hiểu nghề diễn là hóa thân theo kịch bản, việc nhân vật gây tranh cãi càng chứng tỏ vai diễn thành công. Đồng thời, cô nhắn nhủ chồng yên tâm, tiếp tục tập trung cho sự nghiệp và không ngại thử sức với những dạng vai gai góc hơn.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành cũng có những dòng chia sẻ ngọt ngào nhắn nhủ vợ. Anh nhắn nhủ: "Cảm ơn em luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em cho anh tất cả, chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".

Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, tổ ấm của Lương Thế Thành - Thúy Diễm vẫn được đánh giá là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Miền đất phúc, Cổng mặt trời, Hoàng tử quỷ... Bên cạnh phim ảnh, nam diễn viên hiện công tác tại sân khấu kịch Thiên Đăng. Nam diễn viên đang gây chú ý với vai Hoàng Dũng trong phim Bóng ma hạnh phúc (2026).

Thúy Diễm sinh năm 1986, là diễn viên, người mẫu ảnh được nhiều khán giả yêu mến. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Gia đình là số 1, Cát đỏ, Trạm cứu hộ trái tim, ghi dấu với khán giả qua lối diễn xuất đa dạng và gần gũi.