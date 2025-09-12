Lương Thế Thành phản hồi thông tin ly hôn Thúy Diễm 

Ngày 12/9, Lương Thế Thành nói về tin đồn hôn nhân với Thúy Diễm trục trặc, xuất phát từ việc nữ diễn viên diễn cảnh hôn với bạn diễn.

Nam diễn viên cho biết là người làm nghề, anh hiểu việc đóng cảnh tình cảm là yêu cầu công việc. "Tôi đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đó là đặc thù của nghề diễn viên, tất cả nhằm phục vụ tác phẩm nghệ thuật, thể hiện đúng ý đồ đạo diễn và biên kịch", anh nói.

Lương Thế Thành khẳng định không có chuyện vợ chồng rạn nứt hay chia tay như tin đồn. Anh nhấn mạnh gia đình bình thường và vui vẻ. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vì phải lo lắng trước những thông tin thất thiệt.

Anh bày tỏ mong muốn một số trang tin, mạng xã hội dừng việc lan truyền tin đồn để tránh gây tổn hại đến gia đình cũng như những người yêu mến vợ chồng anh. "Ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy", Lương Thế Thành nói.

Vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành (trái) - Thúy Diễm

Thúy Diễm chia sẻ cô buồn vì đọc bình luận tiêu cực trước cảnh hôn “bạo” với bạn diễn Ma Ran Đô trong vở Chạy đến ngày hôm qua. Theo diễn viên, nụ hôn này là bắt buộc, dựa trên chỉ đạo của đạo diễn và kịch bản.

“Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà tôi lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý”, Thúy Diễm chia sẻ.

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm kết hôn năm 2016, có một con trai tên Bảo Bảo (sinh năm 2018). Cả hai là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nhiều lần đóng chung trong các dự án phim truyền hình. Ngoài hoạt động nghệ thuật, họ thường chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình trên mạng xã hội. Thúy Diễm cho hay cô may mắn được chồng và gia đình ủng hộ để toàn tâm với nghề.