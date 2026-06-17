Toàn cảnh bến thuyền du lịch nối phố biển Quy Nhơn với đảo Cù Lao Xanh

Toàn cảnh Mũi Tấn, bến thuyền du lịch kết nối Cù Lao Xanh tại phố biển Quy Nhơn
Từ ngày 15/6/2026, UBND tỉnh Gia Lai chính thức đưa Bến thuyền Mũi Tấn (phường Quy Nhơn) vào khai thác. Mũi Tấn trở thành"trạm trung chuyển" chiến lược của phố biển Quy Nhơn kết nối với Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu).
Sau hơn 10 năm dùng chung bến cảng cá dân sinh cũ là Hàm Tử, tuyến du lịch Cù Lao Xanh được UBND tỉnh Gia Lai chuyển sang bến riêng là Mũi Tấn - một điểm nhấn kiến trúc bên bờ biển Quy Nhơn.
Quyết định này không chỉ giải quyết triệt để bài toán quá tải, ô nhiễm tiếng ồn, không khí ở cảng cá dân sinh cũ mà còn giải quyết được nhiều bất cập như bãi đỗ xe chuẩn chỉnh, có nhà ga chờ mát mẻ, và các trải nghiệm an toàn, văn minh cho du khách.
Hiện tại, phường Quy Nhơn đang bố trí lực lượng hậu cần hoàn thành các hạng mục cuối cùng như trang trí cảnh quan, quầy dịch vụ... để du khách có sự trải ngiệm tốt nhất về dịch vụ du lịch của địa phương.
Nằm ngay cửa ngõ cảng biển Quy Nhơn, là cảng tổng hợp quốc gia then chốt thúc đẩy giao thương, vận tải hàng hóa cho toàn bộ khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Mũi Tấn là một địa danh quen thuộc với người dân xứ Nẫu, là vị trí "vàng" độc nhất vô nhị.
Mũi Tấn có một mặt hướng về đầm Thị Nại bao la, một mặt nhìn về các làng chài có tượng đài người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo uy nghi, một mặt là dải bờ biển "vầng trăng khuyết" đặc trưng nhìn ra biển Đông lộng gió.
Bến thuyền Mũi Tấn hiện đã có hạ tầng đồng bộ từ khu vực nhà chờ có không gian mở, bến neo đậu an toàn cho tàu cao tốc vào ra. Đồng thời sẽ có những dịch vụ tích hợp như các phân khu tiện ích là quán cà phê view biển, cửa hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản địa phương, trung tâm thông tin hướng dẫn du lịch số hóa...
Phố biển Quy Nhơn cách đảo Cù Lao Xanh khoảng 13 hải lý, việc Mũi Tấn được chọn làm bến thuyền du lịch kết nối, khoảng cách giữa đất liền và đảo xa bị xóa bỏ, tuyến hải trình từ bằng tàu cao tốc chỉ mất khoảng 30 phút.
Đồng thời du khách dễ dàng tối ưu hóa lịch trình tour trong ngày, có thể ăn sáng tại Quy Nhơn, lên tàu tại Mũi Tấn, trải nghiệm một ngày lặn ngắm san hô tại Cù Lao Xanh và trở về thành phố đúng dịp ngắm hoàng hôn buông xuống trên biển.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc chính thức vận hành bến cảng mới tại Mũi Tấn thể hiện tư duy làm du lịch bài bản, tôn trọng trải nghiệm của du khách, nâng tầm giá trị của tài nguyên bản địa và thay đổi diện mạo ngành du lịch dịch vụ biển của địa phương.
Các chuyến tàu đi Cù Lao Xanh chỉ là bước đệm, trong tương lai gần, Bến thuyền Mũi Tấn kỳ vọng sẽ là nơi neo đậu của các du thuyền tư nhân, các tuyến tàu du lịch quốc tế cỡ nhỏ, kết nối Quy Nhơn với các danh thắng khác như Nhơn Lý, Nhơn Hải, hay xa hơn là các vùng biển đảo lân cận thuộc dải duyên hải Nam Trung Bộ.