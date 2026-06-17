Toàn cảnh bến thuyền du lịch nối phố biển Quy Nhơn với đảo Cù Lao Xanh

Bến thuyền Mũi Tấn hiện đã có hạ tầng đồng bộ từ khu vực nhà chờ có không gian mở, bến neo đậu an toàn cho tàu cao tốc vào ra. Đồng thời sẽ có những dịch vụ tích hợp như các phân khu tiện ích là quán cà phê view biển, cửa hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản địa phương, trung tâm thông tin hướng dẫn du lịch số hóa...