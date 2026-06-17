Cận cảnh tuyến đường sắt trăm tuổi giữa lòng Hà Nội trước đề xuất di dời

(VTC News) -

Hiện trạng tuyến đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi trước đề xuất di dời

Mới đây, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất nghiên cứu di dời đoạn tuyến đường sắt quốc gia từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ triển khai dự án Trục không gian Quốc lộ 1A kết hợp chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Đoạn tuyến được đề xuất nghiên cứu di dời dài khoảng 10 km, thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, tuyến đường sắt vẫn hiện diện giữa khu vực đô thị trung tâm đang phát triển mạnh mẽ, với hàng loạt khu dân cư, công trình cao tầng và hạ tầng giao thông hiện đại hình thành dọc hai bên hành lang.

Điểm đầu của tuyến là ga Hà Nội - công trình được đưa vào khai thác từ năm 1902. Không chỉ là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng của cả nước, ga Hà Nội còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và kinh tế của Thủ đô.

Trải qua hơn 120 năm hoạt động, nhà ga vẫn duy trì vai trò kết nối hành khách trên tuyến Bắc - Nam, đồng thời lưu giữ nhiều ký ức gắn với các thế hệ người dân.

Hiện nay, ga Hà Nội vẫn là một trong những trung tâm vận tải đường sắt lớn nhất cả nước, mỗi ngày đón và tiễn nhiều đoàn tàu khách, kết nối Thủ đô với các địa phương trên toàn quốc.

Rời ga Hà Nội, các đoàn tàu Bắc - Nam di chuyển qua khu vực đường Lê Duẩn, nơi tuyến đường sắt đi sát nhiều khu dân cư và công trình đô thị.

Tại một số vị trí, khoảng cách giữa đường ray và nhà dân chỉ vài mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông đô thị.

Tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn, mỗi khi có tàu chạy qua vào giờ cao điểm, giao thông thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ do phải đóng chắn đường trong thời gian nhất định.

Trên đoạn từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi, đường sắt giao cắt với nhiều nút giao thông lớn của Thủ đô.

Tại các điểm như Lê Duẩn - Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Giải Phóng - Trường Chinh hay Giải Phóng - Ngọc Hồi - Hoàng Liệt, lực lượng chức năng vẫn duy trì trực gác, vận hành rào chắn để bảo đảm an toàn chạy tàu và giao thông đường bộ.

Mặc dù được trang bị hệ thống cảnh báo và rào chắn tự động, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu khi một bộ phận người tham gia giao thông cố tình băng qua đường sắt.

Nhiều lối đi tự mở băng qua đường sắt từng tồn tại dọc tuyến cũng đã được các cơ quan chức năng tổ chức rào đóng, xóa bỏ nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố giao thông đường sắt.

Từ ga Văn Điển đến ga Ngọc Hồi, tuyến đường sắt chạy song song với Quốc lộ 1A. Hiện nay, tuyến quốc lộ này đã được mở rộng lên 8 làn xe, tạo nên hành lang giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Trên đoạn tuyến được đề xuất di dời còn có ga Giáp Bát và ga Văn Điển, hai nhà ga đang đảm nhận nhiệm vụ phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách và hỗ trợ công tác điều hành chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.

Theo phương án được đề xuất, ga Giáp Bát và ga Văn Điển cũng nằm trong phạm vi dự kiến giải tỏa để phục vụ việc mở rộng Quốc lộ 1A và tái tổ chức hệ thống hạ tầng đường sắt khu vực phía Nam Hà Nội.