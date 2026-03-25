‘Đại tiệc ánh sáng’ bên biển Quy Nhơn: Khai màn du lịch 2026 phá mọi khuôn mẫu

Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 diễn ra tối 28-3 hứa hẹn là 1 đêm nghệ thuật hoành tráng.

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - nơi sóng biển Quy Nhơn vỗ ngay sát chân sân khấu - một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong các kỳ Năm Du lịch Quốc gia sẽ chính thức diễn ra: lễ khai mạc được “nâng cấp” thành đại nhạc hội quy mô Mega Concert, kết hợp thực cảnh, công nghệ trình diễn và văn hóa bản địa.

Đây không còn là một lễ khai mạc mang tính nghi thức. Đây là một “cuộc trình diễn sức mạnh” của du lịch Việt Nam.

Lễ khai mạc tái định nghĩa một vùng đất bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là khẩu hiệu. Nó là một cấu trúc kể chuyện xuyên suốt cả chương trình: từ rừng đến biển, từ sử thi đến hiện đại.

Trong bối cảnh Gia Lai mới sau hợp nhất mở rộng không gian phát triển từ Tây Nguyên xuống duyên hải, lễ khai mạc lần này mang ý nghĩa đặc biệt: tái định nghĩa một vùng đất bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Không gian sân khấu được thiết kế như một “bức tranh sống”, nơi cồng chiêng, sử thi, khí chất Tây Sơn hòa cùng nhịp sống đô thị và âm nhạc đương đại. Những lớp diễn nối tiếp nhau không theo tuyến tính, mà theo cảm xúc -đúng với xu hướng sân khấu hiện đại.

Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác. Với cấu trúc 4 chương nghệ thuật liên hoàn, gồm: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh, thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc, phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Chương trình đại nhạc hội quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn.

Phần gây tò mò nhất chính là đại nhạc hội – nơi sân khấu quốc gia “bắt tay” với văn hóa giải trí đại chúng. Chương trình đại nhạc hội quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn. Trong đó phải kể đến dàn nghệ sĩ trẻ thuộc "vũ trụ Say Hi", với loạt ca khúc quen thuộc như: Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa… được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần nội dung nghệ thuật, chương trình còn cho thấy tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn, bao gồm 500 người thuộc ekip sản xuất - nội dung - truyền thông, 400 diễn viên quần chúng, 300 dancer và nghệ sĩ xiếc, 500 nhân sự an ninh - cơ động - bảo an, cùng 500 nhân sự hậu cần phụ trách lễ tân, vệ sinh và y tế xuyên suốt sự kiện.

Hệ thống sân khấu được thiết kế ở quy mô đặc biệt lớn với kích thước chiều ngang 116 m ngang, chiều sâu 40m, kết hợp màn hình LED dài 108 m, cao 13 m, tạo nên không gian trình diễn đa lớp cho phép vận hành đồng thời nhiều phân cảnh thực cảnh và đại nhạc hội hiện đại. Khu vực khán đài dài 93 m, sâu 23 m cũng được xây dựng nhằm đảm bảo sức chứa lớn và góc nhìn tối ưu cho khán giả.

Song song đó, công tác ghi hình và truyền thông được đầu tư với hệ thống máy quay quy mô lớn gồm: 50 máy quay/chụp (bao gồm drone, FPV, flycam) phục vụ ghi nhận toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Tất cả góp phần tạo nên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, nơi yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại lần đầu hòa quyện rõ nét trong cùng một không gian biểu diễn.

Với quy mô dàn dựng cùng lực lượng tham gia đông đảo, Mega Concert được kỳ vọng sẽ tạo nên màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật và trải nghiệm.

Điều đáng nói không chỉ là quy mô hay danh sách nghệ sĩ, mà là thông điệp phía sau: du lịch đang được kể bằng ngôn ngữ của trải nghiệm trực tiếp. Nếu trước đây, các sự kiện khai mạc thường thiên về giới thiệu, trình bày và minh họa, thì nay, yếu tố cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc, ánh sáng, chuyển động – tất cả cùng tạo ra một không gian mà khán giả có thể “đắm vào”, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Đây là một thay đổi mang tính bản chất. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển, những hình ảnh giàu cảm xúc, những khoảnh khắc có khả năng lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ quảng bá hiệu quả hơn bất kỳ khẩu hiệu nào. Một đêm diễn, nếu được tổ chức tốt, có thể tạo ra hàng triệu lượt tiếp cận, định hình nhận thức của công chúng về một điểm đến theo cách tự nhiên và bền vững hơn.

Từ góc nhìn đó, đêm khai mạc tại Quy Nhơn không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là một sản phẩm truyền thông được thiết kế kỹ lưỡng, nơi từng chi tiết dàn dựng đều hướng tới việc tạo dựng hình ảnh cho điểm đến.

Chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh

Một tuần “đánh thức” du lịch: không chỉ có sân khấu

Đêm khai mạc chỉ là khởi điểm của cả một tuần lễ sự kiện dày đặc.

Từ 23 đến 30/3, hàng loạt hoạt động đồng loạt diễn ra: diễn đàn kinh tế du lịch, hội thảo kết nối hàng không - bất động sản, tour khảo sát điểm đến, lễ hội ẩm thực, đón đoàn ngoại giao quốc tế…

Trước thời điểm khai mạc, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng và thu hút đầu tư. Trong đó, ngày 27/3, các đại biểu sẽ tham quan, khảo sát các khu công nghiệp, điểm du lịch và khu vực tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày 27/3, Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Cùng ngày, tại FLC Luxury Resort Quy Nhơn diễn ra hội thảo với chủ đề "Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản - Du lịch - Hàng không cùng cất cánh".

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 28/3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ tuần lễ, tỉnh Gia Lai còn tổ chức ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia (từ 28 đến 29-3) và đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự tham gia chương trình "Du xuân hữu nghị" để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao và trải nghiệm du lịch sẽ được tổ chức như chương trình "Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026" tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (27-29/3) với khoảng 55-60 gian hàng ẩm thực và sản phẩm OCOP; Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên tại Trung tâm ICISE (26-28/3); chương trình "Cà phê Tour Gia Lai" tại các trang trại cà phê; cùng các hoạt động thể thao như đua xe đạp, võ đài Bình Định và giải Pickleball.

Với 244 sự kiện văn hóa - du lịch - thể thao trải dài suốt năm 2026, với sự tham gia của hàng chục tỉnh, thành trên cả nước. Điều này cho thấy một chiến lược rõ ràng: không làm sự kiện đơn lẻ, mà tạo chuỗi trải nghiệm - kéo dài hiệu ứng.

Năm Du lịch Quốc gia vốn không phải mới. Nhưng cách làm thì đang thay đổi.

Từ mô hình lễ hội - nghi thức, chuyển sang mô hình sự kiện - trải nghiệm - truyền thông. Từ quảng bá đơn điểm, chuyển sang chiến lược liên kết vùng. Từ kể chuyện truyền thống, chuyển sang ngôn ngữ thị giác - công nghệ - giải trí.

Phố biển Quy Nhơn đang tăng tốc mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng mới của du lịch Việt.

Từ kết nối địa lý đến tái cấu trúc không gian du lịch

Việc chọn Quy Nhơn làm trung tâm khai mạc không phải ngẫu nhiên. Thành phố biển này đang tăng tốc mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng mới của du lịch Việt.

Vừa qua, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor công bố danh sách Travelers’ Choice Awards Best of the Best - giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của khách du lịch - trong đó Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) xếp thứ 4/25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, xếp trên cả những địa danh quen thuộc như Milan hay Vienna. Cùng danh sách chỉ có duy nhất 1 thành phố cũng đến từ châu Á là Okinawa (Nhật Bản).

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hạng mục “Điểm đến xu hướng thế giới” nhằm tôn vinh những địa danh có tốc độ tăng trưởng nhanh về mức độ quan tâm và đánh giá tích cực từ cộng đồng du khách toàn cầu trong 12 tháng qua.

Travelers’ Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor, chỉ trao cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch trên nền tảng này. Giải thưởng phản ánh xu hướng dịch chuyển trong lựa chọn của du khách quốc tế, đặc biệt là nhu cầu tìm đến các điểm đến mới nổi, giàu trải nghiệm và còn giữ được nét nguyên bản.

Sở hữu dải bờ biển dài, nước xanh, cát mịn, cùng những địa danh đang “gây sốt” như Kỳ Co, Eo Gió, bán đảo Phương Mai…, Quy Nhơn được định vị như một lựa chọn thay thế cho các điểm đến đã quá tải.

Năm 2026, khu vực này được đặt vào trung tâm chiến lược phát triển du lịch với mục tiêu đón tới 15 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 35.000 tỷ đồng. Lễ khai mạc vì thế không chỉ là một đêm diễn – mà là cú hích truyền thông quy mô quốc gia.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: sự hình thành trục liên kết “đại ngàn - duyên hải” của Gia Lai, mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian du lịch.

Trong nhiều năm, Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ tồn tại như hai hệ sinh thái du lịch tách biệt. Một bên là không gian văn hóa bản địa, sinh thái rừng, lễ hội cộng đồng; bên kia là biển đảo, nghỉ dưỡng và các hoạt động thể thao biển. Sự thiếu kết nối khiến trải nghiệm của du khách bị phân mảnh, đồng thời hạn chế khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị.

Việc hình thành trục “đại ngàn - biển xanh” đã thay đổi cách nhìn đó. Lần đầu tiên, hai không gian này được đặt trong một chỉnh thể phát triển, cho phép xây dựng các hành trình xuyên suốt: từ trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên, khám phá rừng, đến nghỉ dưỡng biển và tham gia các hoạt động đại dương. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà là sự tái cấu trúc về sản phẩm du lịch.

Từ đại ngàn xuống biển, từ quá khứ đến hiện tại, từ sân khấu đến đời sống,... tất cả đang được kết nối trong một logic phát triển mới.

Đêm khai mạc, vì thế, chỉ là phần mở đầu của một câu chuyện dài hơn.