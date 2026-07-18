Mưa lũ diễn biến phức tạp, các thủy điện ứng phó ra sao?

(VTC News) -

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc nhà máy thủy điện Hòa Bình (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, giảm thiểu tác động đến vùng hạ du và duy trì phát điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Theo ông Vương, đằng sau những “mốc giờ” và những “m³/s” là cả một hệ thống trực vận hành nghiêm ngặt, phối hợp nhịp nhàng, theo dõi sát sao diễn biến thủy văn để đưa ra phương thức điều tiết kịp thời.

“Chúng tôi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu và tình trạng an toàn công trình để điều hành phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương thông báo kịp thời cho người dân, các đơn vị hoạt động ven sông chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du”, ông Vương nói.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình chủ động phương án 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ để ứng phó với mưa bão. (Ảnh: EVN).

Cũng theo ông Vương, đơn vị luôn đảm bảo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

“Chúng tôi cũng xây dựng các kịch bản điều tiết lũ điển hình nhằm ứng phó các tình huống lũ có thể xảy ra trên các hồ chứa, đảm bảo các công trình vận hành an toàn, điều tiết lũ một cách hợp lý, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho vùng hạ du khi có thiên tai xảy ra, không để xảy ra các tình huống bị động trong điều tiết hồ chứa”, ông Vương nói.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), cho biết theo dự báo, từ cuối tháng 7 đến nửa đầu tháng 12, tần suất áp thấp nhiệt đới và bão sẽ gia tăng, cao điểm vào các tháng 8-11. Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu là Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ, mưa lớn kéo dài.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã sớm xây dựng nhiều phương án cụ thể để vận hành nhà máy an toàn trong mùa mưa bão này.

Doanh nghiệp đã ban hành quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà máy thủy điện trên sông Cả; xây dựng phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp, bảo vệ đập, hồ chứa, bảo đảm cung cấp điện và thông tin liên lạc.

Đồng thời, đơn vị tổ chức tổng kiểm tra công trình, bảo dưỡng thiết bị, vận hành thử cửa van đập tràn, gia cố các hạng mục, neo đậu thuyền bè và chủ động hạ mực nước hồ về mực nước chết khi xuất hiện hình thái thời tiết có khả năng gây mưa lớn trên lưu vực.

Theo ông Hùng, hệ thống thiết bị cảnh báo lũ tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng ngày một hoàn thiện với 1 trạm thủy văn ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, 21 trạm đo mưa tự động trên lưu vực (9 trạm trên lãnh thổ Việt Nam và 12 trạm trên lãnh thổ Lào).

Công ty cũng đã lắp đặt hệ thống loa cảnh báo lũ ở vùng hạ du và phối hợp với Viettel thực hiện nhắn tin tự động đến các chính quyền, tổ chức, đoàn thể, từng hộ dân từ vài năm trước.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ.

“Bên cạnh các phương án kỹ thuật, chúng tôi còn rất chú trọng công tác tuyên truyền tại địa phương. Công ty cử đại diện đến từng xã, bản, giúp người dân vùng hạ du có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của nhà máy thủy điện trong việc điều tiết nước cũng như phòng, chống thiên tai”, ông Hùng nói.