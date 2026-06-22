(VTC News) -

Bồ công anh là cây gì?

Bồ công anh là loài thực vật thuộc họ Cúc, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như diếp trời, rau bồ cóc, diếp hoang hay hoàng hoa địa đinh. Tại Việt Nam, cây mọc tự nhiên ở nhiều vùng đồng bằng và miền núi, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc dân gian và y học cổ truyền.

Tác dụng của cây bồ công anh

Theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, bồ công anh chứa nhiều vitamin A, C, B6 cùng các khoáng chất như canxi, kali, magie và sắt, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bồ công anh không chỉ là loài cây mọc hoang quen thuộc mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Một trong những công dụng nổi bật nhất của bồ công anh là thanh nhiệt, giải độc. Theo Đông y, cây có vị đắng ngọt, tính hàn, tác động vào kinh can và vị, giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ đào thải độc tố và cải thiện tình trạng nóng trong.

Nhờ đặc tính này, bồ công anh thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị mụn nhọt, lở loét, viêm da và các chứng viêm nhiễm do nhiệt độc gây ra.

Hỗ trợ chống viêm

Bồ công anh có tác dụng tiêu viêm, tán nhiệt kết và hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm nhiễm. Loại thảo dược này thường được dùng trong các trường hợp viêm họng, viêm đường hô hấp, viêm tuyến vú, viêm đường tiết niệu hoặc đau mắt đỏ.

Đặc biệt, bồ công anh từ lâu đã được xem là vị thuốc quen thuộc trong hỗ trợ điều trị tình trạng sưng đau tuyến vú và tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh.

Hỗ trợ bảo vệ gan

Theo một số nghiên cứu được đề cập trên Báo Sức khỏe & Đời sống, bồ công anh có tác dụng lợi mật, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan và thúc đẩy chức năng thải độc của cơ thể. Đây cũng là lý do loại cây này thường xuất hiện trong các sản phẩm hỗ trợ mát gan và thanh lọc cơ thể.

Ngoài ra, y học cổ truyền còn sử dụng bồ công anh trong các bài thuốc giúp thanh gan, sáng mắt và cải thiện các triệu chứng liên quan đến nóng gan.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bồ công anh được đánh giá là vị thuốc có lợi cho dạ dày và đường tiêu hóa. Một số hoạt chất trong cây được cho là có khả năng làm dịu niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm viêm và cải thiện các triệu chứng khó chịu ở người mắc bệnh lý dạ dày.

Bồ công anh có tác dụng tiêu viêm, tán nhiệt kết và hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm nhiễm (Ảnh minh họa)

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là vị thuốc, bồ công anh còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu. Lá cây chứa lượng đáng kể vitamin A, C, E, K cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie và kali.

Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp, tăng cường miễn dịch và duy trì hoạt động của cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng bồ công anh

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, bồ công anh không phải là dược liệu phù hợp với tất cả mọi người. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, người có cơ địa hư hàn, thể trạng suy nhược hoặc mắc các chứng bệnh thuộc hàn tính cần thận trọng khi sử dụng.

Bên cạnh đó, bồ công anh chỉ nên được dùng với liều lượng phù hợp và theo hướng dẫn của thầy thuốc khi sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh. Việc tự ý dùng kéo dài hoặc thay thế thuốc điều trị có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Bồ công anh là một trong những vị thuốc dân gian quen thuộc được đánh giá cao trong y học cổ truyền nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hỗ trợ bảo vệ gan và cải thiện chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.