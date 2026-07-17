Xử phạt tài xế ô tô không nhường đường xe cấp cứu trên quãng đường 2km

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã xử phạt ông N.T.D. (SN 1970, trú thôn Quyết Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) vì có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trên Quốc lộ 4C.

Với hành vi vi phạm, tài xế bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra ngày 15/7 khi Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V. (SN 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển kiểm soát 23M-000.15.

Xe ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu tối 15/7. (Ảnh: Hung Nguyen Van)

Khi đến Km93 Quốc lộ 4C, thuộc xã Yên Minh, xe cứu thương đã bật đèn, còi ưu tiên và phát tín hiệu xin vượt ô tô biển kiểm soát 23A-093.14 đang đi phía trước.

Tuy nhiên, tài xế ô tô không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4 đến 5 phút, tương đương quãng đường khoảng 2 km.

Sau khi vượt được xe khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thông báo cho gia đình bệnh nhân.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, sau khi trao đổi với bệnh viện, gia đình thống nhất không tiếp tục chuyển bệnh nhân lên tuyến trên mà đưa trở lại Mèo Vạc. Trong quá trình di chuyển về địa phương, bệnh nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua làm việc với cơ sở y tế và đại diện gia đình, có đủ căn cứ xác định bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định về nhường đường cho xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ chia sẻ những thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.