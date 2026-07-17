Cầm điện thoại nhiều có gây biến dạng ngón út?

(VTC News) -

Nhiều người tin rằng việc cầm điện thoại bằng một tay trong nhiều năm có thể khiến ngón út bị lõm, cong hoặc biến dạng. Hiện tượng này được gọi là “smartphone pinky” (ngón út điện thoại), xuất phát từ thói quen dùng ngón út làm điểm tựa đỡ điện thoại khi cầm máy bằng một tay. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia cho rằng đây là một hiện tượng bị thổi phồng trên mạng xã hội.

Bác sĩ Sebastien Lalonde, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật bàn tay, Hệ thống Y tế Đại học Missouri (Mỹ) cho biết, điều này gần như không thể xảy ra. Để làm biến dạng xương cần một lực rất lớn tác động trong thời gian ngắn hoặc một lực liên tục duy trì trong thời gian dài. Trong khi đó, trọng lượng của một chiếc điện thoại không đủ để tạo ra mức tác động này.

Nhiều người tin rằng việc cầm điện thoại bằng một tay trong nhiều năm có thể khiến ngón út bị lõm, cong hoặc biến dạng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Thực tế, những “vết lõm” mà nhiều người quan sát thấy có thể chỉ là vết hằn tạm thời trên da sau khi vừa cầm điện thoại, hoặc là một vết chai nhỏ do ma sát lặp đi lặp lại, tương tự vết chai ở ngón giữa của người thường xuyên cầm bút. Một số trường hợp khác đơn giản là sự khác biệt tự nhiên về hình dạng ngón tay hoặc do tật ngón tay cong bẩm sinh (clinodactyly) mà trước đó người dùng chưa từng để ý.

Kết luận này cũng phù hợp với một tổng quan tài liệu được công bố trên International Journal of Health Sciences and Research đầu năm 2025. Nhóm tác giả đã tổng hợp các nghiên cứu công bố trong giai đoạn 2007 - 2023 và kết luận vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học chứng minh việc sử dụng điện thoại thông minh nhiều sẽ gây ra những thay đổi đáng kể về hình thái hoặc chức năng của ngón cái và ngón út.

Dù vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng việc sử dụng quá mức vẫn có thể tạo áp lực lên các cơ, gân và khớp của bàn tay. Với ngón cái, việc gõ phím và vuốt màn hình liên tục có thể làm giảm độ linh hoạt của khớp, khiến ngón tay khó thực hiện các thao tác đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Trong khi đó, ngón út thường được dùng để đỡ điện thoại, về mặt lý thuyết có thể tăng nguy cơ mỏi cơ, viêm gân gấp hoặc cứng khớp nếu phải chịu lực kéo dài.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là những tác động được tổng hợp từ các nghiên cứu trước đó. Để làm rõ liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có thực sự gây ra những thay đổi về cấu trúc xương, khớp và chức năng bàn tay hay không, cần có thêm các nghiên cứu dài hạn.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sử dụng các phụ kiện để hỗ trợ cầm điện thoại. (Ảnh: Thụy Phương)

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu khuyến nghị người dùng nên sử dụng điện thoại đúng tư thế, hạn chế cầm máy liên tục trong thời gian dài, nghỉ giải lao định kỳ và thực hiện các bài tập cho bàn tay nhằm giảm nguy cơ rối loạn cơ xương khớp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn các dòng điện thoại nhỏ gọn, phù hợp bàn tay của mình.

Một số bác sĩ vẫn cảnh báo về việc cầm điện thoại sai tư thế trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến mô mềm, từ đó dẫn đến hiện tượng “smartphone pinky”. Bác sĩ Thomas King, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và y học thể thao của Cleveland Clinic cho biết, việc liên tục dùng ngón út để đỡ điện thoại có thể tạo áp lực lên cơ, khớp, dây chằng và dây thần kinh, khiến người dùng bị đau, tê hoặc xuất hiện một vết lõm nhỏ trên ngón tay.

Ông khuyến nghị người dùng nên sử dụng hai tay để giữ điện thoại hoặc sử dụng các phụ kiện hỗ trợ như PopSocket, vòng đeo (phone ring), dây đeo hoặc tay cầm gắn mặt lưng điện thoại để giảm áp lực lên ngón út và cổ tay. Những phụ kiện này giúp người dùng cầm máy ở tư thế tự nhiên hơn, hạn chế việc phải dùng ngón út làm điểm tựa, đồng thời phân tán lực đều lên bàn tay.