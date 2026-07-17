Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án

(VTC News) -

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định Lào Cai có nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực để trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Để tạo điều kiện cho Lào Cai bứt phá trong thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không Sa Pa, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến kết nối liên vùng; đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, khoáng sản, thủ tục đầu tư và kinh tế cửa khẩu.

Đối với tỉnh Lào Cai, cần tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì cơ chế đối thoại thực chất với doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quôc Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Lào Cai)

Khẳng định quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn và nhiều lợi thế cạnh tranh mới.

Tuy nhiên, những tiềm năng đó chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được hiện thực hóa bằng các dự án đầu tư hiệu quả và sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ngày càng dịch chuyển theo hướng chọn lọc, chất lượng điều hành của chính quyền, môi trường kinh doanh minh bạch, hạ tầng đồng bộ và tầm nhìn phát triển dài hạn mới là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của địa phương.

Với phương châm "Đồng hành thực chất - Kiến tạo phát triển", tỉnh Lào Cai cam kết thực hiện 3 nội dung đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định "Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Lào Cai". (Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Lào Cai)

Đó là chia sẻ thông tin, định hướng phát triển thông qua việc công khai quy hoạch, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn; đồng hành trong quá trình triển khai dự án, từ khâu nghiên cứu đầu tư, lập hồ sơ, giải phóng mặt bằng đến khi dự án đi vào hoạt động và đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền tỉnh sẽ chủ động báo cáo Trung ương, Chính phủ để tháo gỡ.

Để hiện thực hóa các cam kết, Lào Cai sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: cải cách hành chính thực chất, rút ngắn 30 - 50% thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư; công khai, minh bạch quy hoạch và chính sách; hạ tầng đồng bộ đến tận công trình; duy trì hiệu quả đường dây nóng của UBND tỉnh và tổ công tác đặc biệt để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, bảo đảm an ninh, trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trao chứng nhận đầu tư cho đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Lào Cai)

Khẳng định "Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Lào Cai", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược, chung tay đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Lào Cai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 24.160 tỷ đồng. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện mặt trời, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhà ở thương mại.

Dịp này, nhiều doanh nghiệp cũng trao tặng các công trình an sinh xã hội và đóng góp vào Quỹ phát triển giao thông nông thôn của tỉnh.