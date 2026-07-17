Sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Huế: Kỷ luật thêm Bí thư Đảng uỷ xã

(VTC News) -

Liên quan đến sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế cũ, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra TP Huế xác nhận, có thông cáo báo chí về việc Ban Thường vụ Thành uỷ Huế xem xét và thi hành kỷ luật với ông Lưu Đức Hoàn - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô, nguyên Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (nay là Thành uỷ Huế).

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ Huế, trong thời gian giữ cương vị Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế và là đại diện chủ đầu tư dự án Nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2024 ông Lưu Đức Hoàn thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án, vi phạm quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cũng như cá nhân.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, trên cơ sở đánh giá nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân của các vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Đức Hoàn.

Đến nay có nhiều cán bộ của bị kỷ luận do liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, liên quan đến các sai phạm tại dự án trên, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, đại diện đơn vị tư vấn, quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành dự án; ông Trần Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Uỷ kan Kiểm tra Thành uỷ Huế cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Thái Văn Minh Nhật - Đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị và ông Trần Nguyên Đại - Đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị.

Kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Minh Khang - nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý, đại diện đơn vi tư vấn quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Quốc Anh - nguyên đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị và bà Hoàng Thị Diệu Hiền - Đảng ủy viên, Bí Thư chi bộ phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, nguyên đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị.