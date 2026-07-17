Thủ tướng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an sẵn sàng hỗ trợ dân vùng lũ sơ tán

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện số 49 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.

Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Lai Châu kịp thời hỗ trợ đưa 10 người dân xã Mường Than mắc kẹt rời khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Công điện nêu, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406 mm, Nậm Păm (Sơn La) 378 mm, Phúc Than (Lai Châu) 353 mm. Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân, diện tích sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Theo dự báo, tới đây khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.

"Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và các địa phương khẩn trương huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ, thiên tai trên địa bàn.

Trong đó, cần rà soát, cập nhật, các phương án ứng phó; sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để ứng phó với tất cả các tình huống mưa lũ, ngập lụt, thiên tai xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng. Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để nhân dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Các địa phương cần huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân khi lũ bão, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam được yêu cầu kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.