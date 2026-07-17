HLV Kim Sang-sik: Quan trọng nhất là phải vượt qua vòng bảng ASEAN Cup

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận giao hữu quốc tế với Myanmar chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là tập trung vượt qua vòng bảng thay vì nghĩ đến các đối thủ ở vòng đấu sau.

“Điều quan trọng nhất là phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và thể hiện tốt nhất trên sân để hướng tới kết quả như mong muốn”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển đã trải qua gần bốn tuần tập trung, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Theo ông, toàn đội đã có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, chiến thuật lẫn thể lực, và màn so tài với Myanmar sẽ là phép thử để kiểm chứng hiệu quả của quá trình đó.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Quang Hải trong buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

“Trận đấu ngày mai là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Championship 2026. Đây là dịp để Ban huấn luyện đánh giá những gì các cầu thủ đã thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện. Điều quan trọng là toàn đội đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức”, HLV Kim Sang-sik nói.

Nói về lực lượng hiện tại, ông đánh giá sự xuất hiện của các gương mặt mới giúp đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng để Ban huấn luyện xây dựng đội hình phù hợp cho từng đối thủ.

Ông đồng thời xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương. Cầu thủ mới được bổ sung là hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã nhanh chóng hội quân cùng đội tuyển.

Chiến lược gia 49 tuổi cho rằng đối thủ vẫn rất đáng gờm dù vừa thay đổi HLV trưởng. “Hai năm trước, Việt Nam từng thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực đã được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao ở trận đấu ngày mai”, ông nói.

Lần đầu cùng đội tuyển thi đấu tại Thái Nguyên, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự ấn tượng trước tình cảm của người hâm mộ địa phương: “Ngay từ khi đến khách sạn, tôi đã cảm nhận được bầu không khí bóng đá rất tuyệt vời. Hy vọng ngày mai đội tuyển sẽ ghi nhiều bàn thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trước Myanmar để tạo đà cho ASEAN Championship 2026. “Đây là trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức”, Quang Hải cho biết.

Chia sẻ về trọng trách đội trưởng, Quang Hải khẳng định đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cho biết sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình, góp phần gắn kết tập thể và cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar vào lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.