Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup 2026

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thống nhất kế hoạch đưa đội tuyển quốc gia góp mặt tại giải đấu diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030, với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ.

Sau đại hội gần nhất, FIFA cũng công bố thêm nhiều chi tiết quan trọng về FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 đại diện Đông Nam Á cùng 3 đội khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).

Việt Nam có thể đối đầu Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Các đội được chia thành 2 hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA mới nhất. Hạng nhất gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Các trận đấu của nhóm này sẽ diễn ra tại Indonesia cùng một quốc gia đồng chủ nhà chưa được xác định.

Trong khi đó, hạng nhì gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste, thi đấu tập trung tại Hong Kong.

Mỗi hạng sẽ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết tranh chức vô địch, còn hai đội nhì đá trận tranh hạng 3. Đáng chú ý, giải sẽ không có vòng bán kết nhằm rút ngắn thời gian thi đấu.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là giải chính thức và có tính điểm FIFA. Điều này hứa hẹn tạo ra sức hút lớn hơn cả về chuyên môn lẫn tính cạnh tranh.