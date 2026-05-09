Từ 21/5, công dân trong, ngoài nước khai báo lưu trú, tạm trú trên trang web mới

(VTC News) -

Địa chỉ trang web là: http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.

Cũng theo Bộ Công an, hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM và 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới sẽ thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà và tỉnh An Giang.