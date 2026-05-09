Chưa đến Tết Đinh Mùi 2027, TP.HCM đã sớm bình ổn thị trường

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, dù chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường từ đầu năm nhưng các hệ thống bán lẻ đều đảm bảo ổn định nguồn cung.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, các doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa cho tiêu dùng 8 tháng cuối năm, đảm bảo không để khan hiếm, biến động mạnh.

Đáng chú ý, giữa biến động giá cả, các hệ thống vẫn đẩy mạnh khuyến mại theo mùa, theo sự kiện, với mức ưu đãi phổ biến đến 50% để kích cầu tiêu dùng. Qua đó góp phần giữ nhịp thị trường và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Đặc biệt, chương trình bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 đã được triển khai, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Đã có 66 doanh nghiệp lớn tham gia, cung ứng 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, 7 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và 6 nhóm hàng phục vụ học tập.

Chương trình bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 đã được triển khai ở TP.HCM.

Lượng hàng bình ổn tiếp tục chiếm 20- 35% nhu cầu thị trường tùy thời điểm, đặc biệt tăng cường vào các dịp lễ, Tết và cao điểm tiêu dùng.

"Doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá bán, chủ động nguồn hàng và phối hợp cơ quan chức năng, bảo đảm lưu thông thông suốt", ông Phương thông tin.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng tiếp tục được đẩy mạnh. TP.HCM sẽ triển khai 2 đợt cao điểm khuyến mại. Đợt 1 từ ngày 6/6 đến ngày 9/9, hướng đến khách nội địa, gia đình, học sinh - sinh viên và khách du lịch mùa hè.

Đợt 2 từ ngày 11/11 đến ngày 2/2/2027, hướng đến khách quốc tế, khách du lịch MICE, kiều bào và nhu cầu mua sắm Tết của ngưởi dân.

Giá hàng tiêu dùng tháng 5, 6 dự báo tăng

Theo thông tin từ SATRA, giá hàng hóa từ nhà cung cấp có xu hướng tăng từ tháng 5 và dự báo tiếp tục tăng trong tháng 6.

Đây cũng là chia sẻ của của hệ thống Farmers Market (Fasmer). Theo hệ thống này, hàng hóa có thể điều chỉnh giá tăng 5 - 10%, do ảnh hưởng giá xăng dầu. Tuy nhiên, giá tăng chỉ ở một số nhóm hàng chứ không tăng đồng loạt.

Từ tháng 3, các hệ thống bán lẻ cho biết họ liên tục nhận yêu cầu của nhà cung cấp tăng giá hàng hóa 5-20%, vì vậy áp lực chị phí vận chuyển, nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh.

Để chia sẻ với người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ một mặt kiên trì đàm phán với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, cố gắng giữ giá, một mặt tăng tồn kho, duy trì khuyến mại với các nhóm hàng thiết yếu.

Trong khi đó, theo Sở Công Thương, áp lực tăng giá từ nhà cung cấp khiến một số nhóm hàng gia dụng có thể hụt cục bộ, riêng nhóm hàng thiết yếu vẫn ổn định, không có tình trạng khan hiếm.

Báo cáo từ các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn thành phố cũng cho thấy sức mua tăng khá mạnh trong 4 tháng đầu năm.

Cụ thể, hệ thống MM Mega Market ghi nhận sức mua tăng 7% từ đầu năm 2026 và dự báo tiếp tục tăng khá từ giữa tháng 7.

Hệ thống GO! (thuộc Central Retail Việt Nam) cũng cho biết lượng hàng cung ứng từ đầu năm đến cuối tháng 4 tăng 11%. Trong quý 2, dự báo tiếp tục tăng thêm 8%.

Tại Saigon Co.op, sức mua toàn hệ thống cũng tiếp tục tăng trưởng trên 10% trong 4 tháng đầu năm. Trong khi Bách Hóa Xanh dự báo sức mua nhóm hàng thiết yếu trong tháng 5 tăng khoảng 10% so với tháng 4.