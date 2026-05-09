Trực tiếp bóng đá Sunderland 0-0 Man Utd, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5

|Sunderland
|0-0
|Man Utd
|Tiếp tục cập nhật
Trận Sunderland đấu với Man Utd bắt đầu lúc 21h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Le Fee chọc khe rất hay cho Sadiki đối mặt thủ môn. Lammens cứu thua cho Man Utd.
Sunderland đập nhả rất hay trước khi Talbi sút xa chệch khung thành trong gang tấc.
Man Utd (áo đen) giao bóng.
Sunderland: Robin Roefs (22), Reinildo Mandava (17), Omar Alderete (15), Lutsharel Geertruida (6), Nordi Mukiele (20), Granit Xhaka (34), Noah Sadiki (27), Chemsdine Talbi (7), Enzo Le Fee (28), Trai Hume (32), Brian Brobbey (9).
Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Lisandro Martinez (6), Harry Maguire (5), Noussair Mazraoui (3), Kobbie Mainoo (37), Mason Mount (7), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Amad Diallo (16), Joshua Zirkzee (11).
Man Utd chắc suất tham dự UEFA Champions League sau khi đánh bại Liverpool ở vòng 35. "Quỷ đỏ" có 64 điểm, ghi 63 bàn và thủng lưới 48 lần. Trừ 2 đội đang đua vô địch là Arsenal và Man City, không đội bóng nào ghi bàn nhiều hơn Man Utd ở Ngoại Hạng Anh mùa này.
Man Utd thắng 10 trận trong 14 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường (2 hòa, 2 thua).
Bruno Fernandes có 19 pha kiến tạo. Anh chỉ cần thêm 2 đường chuyền thành bàn nữa để phá kỷ lục cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh.
Lực lượng của Man Utd không có Matthijs de Ligt (chấn thương lưng). Khả năng ra sân của Benjamin Sesko còn bỏ ngỏ. Lisandro Martinez trở lại sau khi chấp hành đủ án phạt cấm thi đấu 3 trận.
Sunderland chỉ cách suất dự cúp châu Âu 4 điểm nhưng xen giữa vẫn còn tới 4 đối thủ. Đội chủ sân The Light ở thế bất lợi nhất và cũng không có thành tích tốt trong thời gian gần đây. Sunderland chỉ đạt tỷ lệ thắng 30% trong 10 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.
Sunderland thua 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất, cũng chưa thắng trận nào trong 28 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại Hạng Anh gặp các đội bóng nằm trong top 4 bảng xếp hạng. Họ chỉ thắng được 3 lần trong 33 lần chạm trán với Man Utd tại Premier League, thua tới 24 trận.
Hậu vệ Ballard của Sunderland sẽ bắt đầu thụ án treo giò ba trận. Romaine Mundle (chấn thương gân kheo) tiếp tục vắng mặt. Nilson Angulo và Bertrand Traore đã tham gia tập luyện trong tuần này sau thời gian dài điều trị và có thể được điền tên vào đội hình thi đấu.
Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Sunderland và Man Utd là 25,5%-50,3%. Cả vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ lẫn chất lượng đội hình của "Quỷ đỏ" đều vượt trội so với đội chủ nhà.
Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, Man Utd thắng Sunderland 2-0. Mason Mount và Benjamin Sesko ghi 2 bàn ngay trong hiệp một.
Trận Sunderland đấu với Man Utd bắt đầu lúc 21h. Trọng tài chính làm nhiệm vụ ở trận này là Stuart Attwell.