Tỷ giá Yên Nhật hôm nay ngày 22/6/2026: Đồng Yên suy yếu

(VTC News) -

Đồng Yên tụt sát mốc thấp nhất 40 năm

Theo Tradingview, lúc 11h ngày 22/6/2026, đồng Yên Nhật giao dịch ở mức 161,59 Yên đổi 1 USD, dao động gần mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tái khẳng định chính quyền sẵn sàng có hành động quyết liệt và thích đáng đối với những biến động ngoại hối quá mức vào bất cứ lúc nào.

Đồng Yên Nhật đã suy yếu và xóa sạch toàn bộ đà tăng có được từ đợt can thiệp kỷ lục ngày 30/4 của chính quyền Tokyo.

Đồng Yên Nhật giảm gần mức thấp nhất kể từ năm 1986. (Ảnh: Reuters)

Đồng tiền này cũng chịu áp lực từ hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên các vị thế bán khống đồng yên trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn còn khá lớn.

Lãi suất tại Nhật Bản vẫn thấp hơn nhiều so với quốc tế, dù Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần này. Ngày 16/6 vừa qua, BoJ nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao vì xung đột ở Trung Đông và đồng yên yếu. Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BoJ cũng nâng lãi suất ngắn hạn từ 0,75% lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025.

Các nhà giao dịch đã tăng đặt cược rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong năm 2026 sau dự báo diều hâu của Fed, báo hiệu rằng họ sẽ cần tăng lãi suất chính sách nếu lạm phát vẫn dai dẳng. Hơn nữa, các diễn biến địa chính trị trong cuối tuần giúp đồng USD trú ẩn an toàn ngăn chặn đợt thoái lui vào thứ Sáu từ mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, đây cũng là một yếu tố khác đẩy cặp USD/JPY tăng cao hơn.

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 22/6/2026

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h30 ngày 22/6/2026:

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 157,26 158,85 167,25 - BIDV 158,7 158,99 168,19 - Agribank 158,84 159,48 167,28 - SHB 158,00 159,00 167,20 - VPBank 158,66 159,66 167,42 166,92 MSB 158,79 158,79 166,95 166,95 LPBank 158 160 170,07 168,07 NCB 157,74 158,94 167,77 166,57 ACB 159,42 160,22 166,89 166,89 MB 157,91 158,91 168,01 168,01 VIB 158,75 158,95 167,57 167,57 HDBank 159,97 160,27 166,3 166,3 OCB 159,9 161,4 166 165,5 PVComBank 157,21 158,8 167,3 -

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giáJPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.