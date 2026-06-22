HLV Argentina: 'Chỉ mong Messi luôn hạnh phúc'

(VTC News) -

Ngày 22/6, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tham dự cuộc họp báo trước cuộc đối đầu của Argentina với Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. Vị huấn luyện viên 48 tuổi khẳng định Messi luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ các đồng đội trong tuyển Argentina. Ông cũng cho biết Messi cũng như các đồng đội đều ổn và sẵn sàng cho trận đấu.

"Chúng tôi luôn tin rằng tập thể là điều giúp mọi người vượt qua cả những thời điểm tốt đẹp lẫn khó khăn. Như tôi đã nói trước đây, dù là thời điểm vui hay buồn thì có bạn bè bên cạnh vẫn luôn tốt hơn. Được chia sẻ mọi thứ với những người đồng đội và đồng hành cùng họ là điều rất quan trọng", ông phát biểu trong cuộc họp báo.

HLV Lionel Scaloni khẳng định các cầu thủ vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ Lionel Messi. (Ảnh: Reuters)

Theo HLV người Argentina, bầu không khí trong đội tuyển vẫn ổn và các cầu thủ hiện đã sẵn sàng cho trận đấu sắp diễn ra. "Đó là cảm nhận của tất cả chúng tôi và tôi nghĩ Leo cũng cảm thấy như vậy qua những gì cậu ấy đã chia sẻ. Thành thật mà nói, tôi không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Dù sao thì mọi thứ đều ổn và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu", ông nói thêm.

Buổi họp báo diễn ra chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 39 của Messi. HLV Scaloni đã gửi lời chúc mừng cho siêu sao người Argentina: "Điều tôi mong cho cậu ấy cũng là điều mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong muốn: Cậu ấy được hạnh phúc. Tôi còn đang nghĩ đến điều gì khác sao nhỉ? Không, chỉ đơn giản là mong cậu ấy luôn hạnh phúc".

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HLV Scaloni cũng nhận được câu hỏi về ông Jorge Messi, cha của đội trưởng tuyển Argentina, sau tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của ông dạo gần đây. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên 48 tuổi cho rằng không có gì nhiều để thảo luận về vấn đề này.

"Chúng tôi vẫn ổn, không có gì nhiều để nói thêm. Toàn đội đang thi đấu tốt và chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", HLV Scaloni khẳng định.

Messi đang có khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026 khi lập hattrick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở trận ra quân. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp Áo lúc 0h ngày 23/6 (giờ Việt Nam) với mục tiêu giành thêm một chiến thắng để tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out.