Các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ tốt tại Hà Nội, ai đam mê nhất định phải biết

(VTC News) -

Dưới đây là các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ tốt tại Hà Nội, thí sinh có thể tham khảo:

STT Trường Điểm chuẩn 2025 Phương thức xét tuyển Học phí (triệu đồng/năm học) 1 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 15,06 - 30 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội 31-67 2 Đại học sư phạm Hà Nội 19 - 25, 29,06 - Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2026 Miễn học phí 3 Đại học Hà Nội 23,67 - 34,35 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.- Xét kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 860.000 - 1,75 triệu đồng/tín chỉ 4 Đại học Ngoại Thương Hà Nội 25 - 28,5 - Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.- Xét học bạ THPT- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế 28 - 54 5 Học Viện Ngoại Giao 24,17 - 26,09 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT- Xét kết hợp Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với các thí sinh học chương trình THPT của Việt Nam- Xét kết hợp Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - Xét Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 88, 2 triệu - 1,594 tỷ đồng (từ 1 - 2 năm, tùy từng năm đào tạo) 6 Đại học FPT 17 - 18,5 Xét kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT 15,48 - 31,6 (tùy khu vực) 7 Đại học Thăng Long 16 - 23,75 - Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét học bạ THPT- Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT- Xé kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT- Xét chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) hoặc chứng chỉ đánh giá năng lực của các đơn vị uy tín trong nước - Xét tuyển thẳng theo quy định 110 - 120 triệu đồng/khóa học 8 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 21,75 - 29 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển- Xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội- xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 19,1 - 35

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.