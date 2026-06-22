Petrovietnam ký loạt hợp đồng dầu khí, tạo động lực mới cho ngành năng lượng

(VTC News) -

Sự kiện tổ chức tại Hà Nội ngày 19/6 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đối tác trong việc thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên mới.

Bên cạnh đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực hiện hữu và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 10/11 và Lô 10&11-1 giữa Petrovietnam và PVEP.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung dầu khí toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động khó lường, việc thúc đẩy các dự án dầu khí mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia và củng cố an ninh năng lượng trong dài hạn.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận đầu tư PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1 cho Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường và Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo.

Các dự án được ký kết hôm nay cũng là những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của Petrovietnam trong giai đoạn mới, chung sức cùng nỗ lực của Chính phủ và toàn hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức hai con số.

Hợp đồng PSC Lô 10/11 và 10&11-1: Thành quả của hành trình bền bỉ vượt qua nhiều thách thức

Lô 10/11, Lô 10&11-1 và Lô 15-1 là các lô dầu khí thuộc bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam – những khu vực có lịch sử hoạt động dầu khí lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn tài nguyên và sản lượng khai thác dầu khí của quốc gia với các cấu tạo triển vọng như Cá Chó, Gấu Chúa và Gấu Ngựa.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1, bao gồm: PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc phát triển dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu vốn đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế chưa đủ hấp dẫn trong điều kiện công nghệ và giá dầu tại từng thời kỳ, cũng như những hạn chế trong khả năng kết nối hạ tầng khai thác.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu, đánh giá, cập nhật mô hình địa chất, tối ưu phương án phát triển và tìm kiếm giải pháp thương mại phù hợp, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, năng lực triển khai các dự án ngoài khơi của PVEP và khả năng tận dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu tại khu vực Đại Hùng do PVEP điều hành, các nút thắt tồn tại nhiều năm đã từng bước được tháo gỡ để đi đến thành công ngày hôm nay.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Việc phát triển dự án tại Lô 10/11 và 10&11-1 kết hợp cùng các lô dầu khí hiện hữu của PVEP tại khu vực này sẽ tận dụng được cơ sở vật chất hiện có và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm để đảm bảo khai thác có hiệu quả và tận thu nguồn tài nguyên dầu khí, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tới.

Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động dầu khí tại Lô 10/11 và 10&11-1 góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông.

Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 10/11 và Lô 10&11-1 được ký giữa Petrovietnam và PVEP. PVEP là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và quốc tế, sở hữu đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và năng lực điều hành nhiều dự án dầu khí ngoài khơi quy mô lớn.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ký.

Việc ký kết PSC mới không chỉ mở ra cơ hội đưa các phát hiện dầu khí hiện hữu vào phát triển thương mại mà còn cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư dầu khí Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm của Petrovietnam và PVEP trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng, mở rộng nguồn tài nguyên mới trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí truyền thống đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Hợp đồng GSPA mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2b: Hoàn thiện chuỗi giá trị khí – điện quốc gia

Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Lô 15-1 được ký giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1 gồm PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol. Việc ký kết hợp đồng là bước tiến quan trọng sau khi PSC Lô 15-1 được ký kết vào năm 2025 và là tiền đề để PVEP Cửu Long triển khai thành công FDP Sư Tử Trắng giai đoạn 2B với mục tiêu có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng, đặc biệt là nhu cầu khí cho phát điện và công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy phát triển các nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B có ý nghĩa hết sức quan trọng khi bổ sung sản lượng khí dự kiến khoảng 1,2 tỷ m³/năm.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại lễ ký.

Nguồn khí từ Lô 15-1 sẽ góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí trọng điểm trong khu vực như Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, các Nhà máy điện Nhơn Trạch…, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của chuỗi khí – điện khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường khả năng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị dầu khí và tạo thêm động lực cho sự phát triển của chuỗi giá trị khí – điện trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo phát biểu tại lễ ký.

Mở rộng nguồn tài nguyên – kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Bên cạnh việc phát triển hiệu quả các mỏ và phát hiện dầu khí hiện hữu, Petrovietnam nói chung và PVEP nói riêng đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò và đầu tư nhằm tạo dựng các động lực tăng trưởng mới cho tương lai.

Các dự án được ký kết hôm nay không chỉ góp phần gia tăng trữ lượng, sản lượng và doanh thu trong những năm tới mà còn mở rộng không gian phát triển cho ngành Dầu khí Việt Nam, tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Benoit Robert, Chủ tịch Perenco Cửu Long cam kết Perenco cùng các đối tác sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ PVEP Cửu Long trong suốt quá trình triển khai dự án.

Các dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của chuỗi khí – điện khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường khả năng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị dầu khí và mở ra những dư địa phát triển mới, tạo nền tảng để Petrovietnam, PVEP tiếp tục nghiên cứu các cơ hội phát triển năng lượng mới trong tương lai.

Việc ký kết các hợp đồng quan trọng hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam và PVEP trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và phát triển các nguồn năng lượng mới; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng những động lực phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.