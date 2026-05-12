Petrovietnam nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, ổn định nguồn cung xăng dầu

4 tháng đầu năm, Petrovietnamđã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn toàn hệ thống, góp phần bảo đảm cung ứng năng lượng, nhiên liệu cho nền kinh tế.

Tập đoàn duy trì vận hành công suất cao, ổn định, liên tục hai nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Nghi Sơn. Cùng với công tác đẩy mạnh thăm dò - khai thác, Petrovietnam chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách tìm kiếm các nguồn cung dầu thô bổ sung, qua đó, góp phần quan trọng bình ổn, đáp ứng tối đa nhu cầu xăng dầu trong nước.

PVEP-NSC, Vietsovpetro cùng các nhà thầu lắp dựng thành công Panel Row 2 thuộc khối chân đế giàn khai thác WHP-DHN, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và đúng tiến độ thi công.

Nhờ đó, toàn bộ 6 chỉ tiêu chủ yếu của Tập đoàn đều vượt kế hoạch 4 tháng, bao gồm khai thác dầu thô; khai thác khí; sản xuất điện; sản xuất xăng dầu (bao gồm NSRP); sản xuất đạm Urê; sản xuất NPK.

Điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm của Petrovietnam chính là chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý I/2026, khai thác dầu thô toàn Petrovietnam đạt 2,63 triệu tấn, tăng 10,4%; khai thác dầu thô trong nước tăng 12%.

Đây là kết quả tích cực khi Petrovietnam phát triển và đưa vào khai thác sớm mỏ mới, tối ưu sản lượng khai thác các mỏ hiện hữu bằng nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đầy biến động do xung đột Trung Đông, Tập đoàn vẫn bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 bổ sung nguồn điện quy mô lớn góp phần gia tăng sản lượng điện quốc gia.

4 tháng đầu năm cũng ghi nhận nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững chuỗi cung ứng của các đơn vị Petrovietnam trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Cụ thể, các đơn vị trong lĩnh vực thăm dò - khai thác của Petrovietnam như PVEP và Vietsovpetro tiếp tục duy trì sản lượng, tối ưu công suất trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước.

Quý I/2026, PVEP đạt tổng sản lượng khai thác 1,08 triệu tấn quy dầu, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Vietsovpetro khai thác khoảng 770 nghìn tấn dầu/condensate và hơn 10 triệu m³ khí thiên nhiên, đồng thời đưa về bờ trên 210 triệu m³ khí.

Tháng 4 đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Petrovietnam và các đối tác.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Jadestone Energy Thomas Mitchell Little, Phó Tổng Giám đốc PV GAS Huỳnh Quang Hải ký kết hợp đồng mua bán khí mỏ Nam Du - U Minh dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo tham dự buổi lễ.

PVEP-NCS và Vietsovpetro đạt dấu mốc tiến độ tại dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam; PV Drilling đã hoàn tất tái khởi động và sẵn sàng đưa giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX vào hoạt động thương mại từ tháng 4/2026.

Hiện Petrovietnam và các đơn vị thành viên đang triển khai nhiều giếng khoan thăm dò, thẩm lượng và phát triển giếng mới nhằm gia tăng trữ lượng, tạo nền tảng duy trì sản lượng ổn định trong trung và dài hạn, củng cố năng lực tự chủ nguồn cung trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, khó dự báo.

Ở lĩnh vực lọc hóa dầu, BSR duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt khoảng 124-125% công suất bình quân quy đổi. Đây là mức vận hành tối ưu, cho phép nhà máy vừa bảo đảm an toàn, vừa tối đa hóa sản lượng để tận dụng giai đoạn thị trường thuận lợi.

PVOIL chấp nhận việc trả phụ phí, chi phí cao để giữ vững nguồn cung cho hệ thống.

Trong quý I/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ bình ổn thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, BSR phối hợp cùng PVOIL đẩy mạnh triển khai lộ trình phát triển xăng sinh học E10, hình thành chuỗi sản xuất - phân phối, sẵn sàng cung ứng rộng rãi trên thị trường trên toàn quốc từ tháng 5/2026.

Trong kinh doanh xăng dầu, sản lượng của PVOIL quý I ước đạt hơn 1,6 triệu m³/tấn, tăng 27,7% so với cùng kỳ; đồng thời mở rộng nhập khẩu, chấp nhận chi phí cao để giữ vững nguồn cung. Toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạng lưới với 39 cửa hàng xăng dầu mới, nâng tổng số cửa hàng lên 988 cửa hàng trên toàn quốc.

Ở lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS kịp thời đưa về các lô hàng chiến lược giữa "tâm bão" thị trường. Điển hình là tàu LNG FAT’H AL KHAIR cập cảng Thị Vải ngày 10/3 mang theo 63.000 tấn LNG và tàu Clipper Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng ngày 20/3; góp phần duy trì dòng chảy năng lượng ổn định, bình ổn thị trường trong nước.

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất là nơi đang sản xuất và cung ứng nguồn ethanol cho BSR phối trộn, kiểm soát chất lượng xăng E10 để đưa ra thị trường.

PV GAS cũng đã cùng EVN và PV Power đã ký kết các thỏa thuận quan trọng về cung cấp LNG cho các dự án điện khí quy mô lớn, đánh dấu bước tiến cụ thể trong việc hình thành hệ thống cung ứng LNG mang tính quốc gia, với PV GAS giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị từ nhập khẩu đến tiêu thụ.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, yêu cầu đặt ra đối với Tập đoàn không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng quản trị, năng lực dự báo, khả năng điều hành linh hoạt và trách nhiệm thực thi ở từng cấp.

Trước những biến động khó lường của giá dầu, địa chính trị quốc tế, Chủ tịch Lê Ngọc Sơn yêu cầu Ban điều hành và các đơn vị xây dựng kịch bản điều hành theo nhiều cấp độ để ứng phó kịp thời với những biến động có thể xảy ra, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ổn định, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đổi mới quản trị, quyết liệt điều hành, rõ trách nhiệm và bám sát thực tiễn, Petrovietnam đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ tháng 5 và quý II/2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước.