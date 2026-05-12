Đóng

Xúc động video Tổng thống Putin lái xe chở cô giáo cũ đến điện Kremlin

(VTC News) -

Hôm 11/5, truyền thông Nga đăng tải video Tổng thống Putin gặp và trò chuyện với cô giáo cũ Vera Gurevich, sau khi mời bà dự Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.

Ông Putin lái xe chở cô giáo cũ.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã mời cô giáo cũ tham dự Lễ duyệt binh Chiến thắng ở Moskva và dành vài ngày ở thủ đô. Một chương trình văn hóa cá nhân cũng được sắp xếp cho cô giáo.

Vào thứ Hai, ngày 11/5, Tổng thống Nga đích thân lái xe đến khách sạn nơi bà Vera Gurevich đang ở để đón bà và đưa bà đến Điện Kremlin, rồi cùng bà ăn tối. 

Bà Vera Gurevich là giáo viên chủ nhiệm của ông Vladimir Putin tại Trường số 193 thuộc hệ thống trường học Leningrad.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới