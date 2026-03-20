Ông Putin quỳ gối trao huân chương cho VĐV Nga ngồi xe lăn vô địch Paralympic

Video: Ông Putin quỳ gối trao huân chương cho VĐV Nga ngồi xe lăn

Ngày 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ và trực tiếp trao huy chương cho các vận động viên Paralympic, sau khi đội tuyển giành 12 huy chương và xếp thứ ba chung cuộc tại Paralympic mùa đông 2026. Đáng chú ý, Tổng thống Putin đã quỳ xuống khi trao huy chương cho VĐV Ivan Golubkov, người phải sử dụng xe lăn.

Tại lễ vinh danh, VĐV trượt tuyết băng đồng và biathlon Ivan Golubkov xúc động nói: “Tôi xin cảm ơn ngài, Vladimir Vladimirovich, vì sự ủng hộ dành cho chúng tôi. Tôi biết ngài luôn đồng hành và quan tâm đến các VĐV Paralympic. Khi giành tấm huy chương này, tôi muốn dành tặng nó cho ngài và cho đất nước của chúng ta”.

Ông Putin đánh giá cao những gì đội tuyển đạt được, gọi đó là “thành tích rất ấn tượng”, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, kiên trì và trình độ chuyên môn của các vận động viên. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng họ sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

"Tôi chân thành chúc mừng đội tuyển quốc gia về màn trình diễn thực sự đáng kinh ngạc tại Thế vận hội mùa đông Paralympic 2026. Xin chúc mừng tất cả mọi người về những thành tích xuất sắc đã đạt được. Tôi cảm ơn sự kiên trì, nỗ lực và những kỹ năng mà các bạn đã thể hiện. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa", ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sự tham gia của các VĐV Nga tại Thế vận hội mùa đông Paralympic 2026 đã trở thành một trong những trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử Paralympic toàn cầu. Ông nhấn mạnh tinh thần của thể thao Paralympic là truyền cảm hứng và tạo nên những điều phi thường, và đội tuyển Nga đã làm được điều đó.

Paralympic mùa đông 2026 diễn ra tại Ý từ ngày 6-15/3. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014, các vận động viên Nga được thi đấu dưới quốc kỳ và quốc ca, sau thời gian bị cấm vì bê bối doping.

Chỉ với 6 thành viên tham dự, Nga giành tới 12 huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng tại Paralympic mùa đông 2026. Đoàn Nga tham dự chỉ với số lượng vận động viên ít ỏi so với Mỹ (68 người) và Trung Quốc (70 người).

Trong số các gương mặt nổi bật, Varvara Voronchikhina giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, Alexey Bugaev có 1 HCV và 2 HCĐ, trong khi các VĐV trượt tuyết băng đồng như Anastasia Bagiyan và Ivan Golubkov cũng mang về nhiều HCV cho đoàn Nga.

Ông Putin khẳng định màn trình diễn của đội tuyển không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với công chúng.