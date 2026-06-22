Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSHCM 22/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 20/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 569733 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 20/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026.

- XSHCM 15/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 15/6/2026 như sau:

XSHCM 15/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026.

- XSHCM 13/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 122619 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 13/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026.

- XSHCM 8/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 925261 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 8/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang thực hiện quay số mở thưởng.

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