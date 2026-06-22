Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSHCM 22/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSHCM 20/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 569733 và các hạng giải khác như sau:
- XSHCM 15/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 15/6/2026 như sau:
- XSHCM 13/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 122619 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSHCM 8/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 925261 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không có dấu hiệu chỉnh sửa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.
- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Gồm đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang thực hiện quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 22/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.