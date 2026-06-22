Giá vàng 9999 SJC hôm nay 22/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ.
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm, sáng, có độ bóng tự nhiên đặc trưng.
Một đặc điểm nổi bật của vàng 9999 là mềm và dẻo, dễ uốn nắn, kéo sợi hoặc dát mỏng mà không bị gãy. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và các sản phẩm tích trữ tài sản hơn là chế tác trang sức có thiết kế phức tạp.
Ngoài ra, vàng 9999 có khả năng chống oxy hóa tốt, không bị gỉ sét hay xỉn màu theo thời gian, giúp giữ được giá trị lâu dài.
Với độ tinh khiết cao và tính ổn định, vàng 9999 được nhiều người lựa chọn như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản an toàn.
Lúc 7h15 ngày 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 14,42 - 14,72 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.
Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h15 ngày 22/6/2026:
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.420.000
|
14.722.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|
14.420.000
|
14.723.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.410.000
|
14.710.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.410.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.210.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 ngày 22/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.420.000
|
14.722.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.410.000
|
14.710.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.410.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.210.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.180.000
|
14.580.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
|
14.350.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
14.250.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.420.000
|
14.720.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.300.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.300.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
14.050.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.