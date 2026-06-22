Giá vàng hôm nay 22/6: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng giảm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp hôm thứ Tư. Thị trường hiện không còn tập trung vào khả năng cắt giảm lãi suất mà đang bắt đầu định giá rủi ro Fed sẽ tăng lãi suất trong năm.

Sự thay đổi chính sách cứng rắn này đã đẩy giá trị đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, làm giảm giá vàng, bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát và tình hình Trung Đông.

Theo các chuyên gia, áp lực bán vàng hiện mang tính giảm rủi ro hơn là tháo chạy. Đà giảm diễn ra khá trật tự dù giá vàng đã mất hơn 200 USD chỉ trong vài ngày.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Tín hiệu quan trọng hơn hiện nay là nhu cầu vàng vật chất. Việc phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc và các thị trường lớn khác suy yếu đã làm mất đi một nguồn hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Điều này khiến vàng thiếu động lực riêng, trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô quay trở lại hướng lãi suất thấp hơn hoặc xuất hiện những căng thẳng mới trên thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) - 147,2 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) - 147,2 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.149 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới giao dịch đánh giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất trước tháng 9. Nếu kỳ vọng này tiếp tục tăng, giá vàng có thể còn chịu thêm áp lực trong các phiên tới. Vàng có thể giảm sâu hơn và lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce nếu môi trường hiện tại chưa cải thiện.

Diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ, tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và cách thị trường định giá chính sách lãi suất của Fed. Yếu tố địa chính trị cũng khiến thị trường khó đoán hơn, sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ không diễn ra như dự kiến.

Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.900 USD/ounce, từ mức 5.400 USD/ounce trước đó. Ngân hàng này vẫn giữ góc nhìn tích cực với vàng trong trung hạn, nhưng thận trọng hơn với xu hướng ngắn hạn.