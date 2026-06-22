XSMT 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 22/6/2026

XSMT 22/6. XS miền Trung thứ 2 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 22/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 22/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 22/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 2 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả XSMT ngày 17/6/2026, XS miền Trung thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Kết quả XSMT được quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Kết quả XSMT quay thưởng gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT có các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

Hệ thống giải thưởng của xổ số miền Trung được xây dựng với nhiều hạng giải từ cao đến thấp, mang đến cơ hội trúng thưởng đa dạng cho người tham gia:

- Giải Đặc biệt: 1 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải thưởng chính thức, người chơi còn có thể nhận thêm:

- Giải phụ Đặc biệt: Gồm 9 giải dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt nhưng khác số đầu tiên, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải Khuyến khích: Có 45 giải dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt (không tính chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền gần nơi cư trú.

- Nhiều người ưu tiên nhận thưởng tại đại lý vì thủ tục đơn giản và thời gian xử lý nhanh. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh một khoản phí dịch vụ đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng địa điểm.

- Trường hợp đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận giải, người trúng thưởng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền còn lại sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí hoa hồng hay phí giao dịch nào khác.

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