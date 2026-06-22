Lớp học 34/34 trò đỗ chuyên Toán, Tin, thầy chủ nhiệm bật khóc

(VTC News) -

Lớp 9C1 của Trường THCS Archimedes Academy trở thành lớp học đặc biệt của mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 khi toàn bộ 34 học sinh đều trúng tuyển các lớp chuyên Toán, chuyên Tin tại những trường THPT chuyên hàng đầu Hà Nội.

Theo thống kê sau khi các trường chuyên và Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh, 9C1 là lớp học hiếm hoi đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin.

Trong số đó, 20/34 học sinh trúng tuyển lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; 26/34 em đỗ chuyên Toán hoặc Tin của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Đặc biệt, lớp có một Á khoa chuyên Toán của Đại học Sư phạm và nhiều học sinh đạt học bổng giá trị cao.

Thầy chủ nhiệm Phạm Ngọc Mai (giữa) và các giáo viên bộ môn cùng tập thể lớp 9C1 Trường THCS Archimedes.

Ở hệ thống trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, cả 34 học sinh đều đỗ vào các lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin. Riêng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có tới 23 học sinh của lớp trúng tuyển.

Thầy Phạm Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp, cho biết đây là khóa học thứ ba liên tiếp thầy chủ nhiệm đạt thành tích 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin. Tuy nhiên, đây cũng là khóa có sĩ số đông nhất từ trước tới nay.

“Lớp có rất nhiều học sinh nam, các em hiếu động, cá tính và giàu năng lượng. Ngoài việc hỗ trợ chuyên môn, giáo viên còn phải quan tâm tới nề nếp, tâm lý và đời sống học đường của từng em. Sĩ số đông khiến áp lực quản lý lớp và hỗ trợ học sinh tăng lên rất nhiều”, thầy Mai chia sẻ.

Điều thầy Mai tự hào không chỉ là thành tích học tập mà còn là tinh thần đoàn kết của tập thể lớp. Trong quá trình ôn thi, học sinh luôn hỗ trợ nhau, cùng khắc phục điểm yếu để tiến bộ.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến vào thời điểm các trường chuyên lần lượt công bố kết quả. Sau khi Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm thi, lớp đã có 20 học sinh trúng tuyển. Đến khi Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm công bố kết quả, con số này tăng lên 26 em.

34/34 học sinh lớp 9C1 Trường THCS Archimedes đồng loạt đỗ chuyên Toán, Tin vào các trường chuyên có độ cạnh tranh cao nhất Hà Nội.

Tuy nhiên, vẫn còn 5 học sinh chưa đỗ trường chuyên nào khiến giáo viên và phụ huynh không khỏi thấp thỏm. Trong nhiều giờ đồng hồ chờ điểm chuẩn của Sở GD&ĐT Hà Nội, thầy Mai liên tục theo dõi và tra cứu kết quả cho từng học sinh.

“Khi biết cả 5 em đều đỗ nguyện vọng chuyên Toán, Tin tại các trường thuộc Sở, đó là kịch bản đẹp nhất có thể xảy ra. Cảm xúc lúc ấy thực sự nghẹt thở. Không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh cũng bật khóc vì vui mừng sau quãng thời gian dài căng thẳng”, thầy kể.

Một phụ huynh khóc nức nở qua điện thoại khi biết con trúng tuyển trường mơ ước. Bản thân người giáo viên chủ nhiệm cũng không giấu được xúc động và giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt người thầy sau hành trình nhiều tháng đồng hành cùng học trò.

Thầy giáo xúc động khi lứa học trò đoàn kết và đều vào được trường chuyên mơ ước.

Thầy Mai đánh giá thành công của lớp là kết quả từ sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của học sinh. Trong suốt quá trình ôn tập, các em luôn được động viên giữ vững niềm tin, không bỏ cuộc và tập trung cải thiện những hạn chế của bản thân.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có khoảng 124.000 thí sinh dự thi. Trong bối cảnh các lớp chuyên Toán và chuyên Tin luôn thuộc nhóm có tỷ lệ chọi cao nhất, việc cả 34 học sinh của một lớp cùng trúng tuyển được xem là thành tích nổi bật, tạo dấu ấn đặc biệt trong mùa tuyển sinh 2026.