Nữ sinh Ams đạt 45,5 điểm, thủ khoa chuyên Sử Hà Nội

(VTC News) -

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9E, Trường THCS thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, là thủ khoa chuyên Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Hà Nội năm học 2026-2027.

Nổi bật trong bảng điểm của Nguyễn Phương Thảo là 9 điểm môn chuyên Lịch sử. Kết hợp với 8,5 điểm Ngữ văn, 9 điểm Toán và điểm tuyệt đối 10 ở môn Tiếng Anh, nữ sinh đạt tổng 45,5 điểm, dẫn đầu khối chuyên Sử trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết tin, Phương Thảo cho biết em “thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc”. Người đầu tiên em báo tin vui là bố mẹ - những người luôn đồng hành và là điểm tựa lớn nhất trong suốt quá trình học tập.

Nữ thủ khoa chuyên Sử lớp 10 năm 2026, Nguyễn Phương Thảo. (Ảnh: NVCC)

Trong 4 năm học THCS, Phương Thảo liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Khi đang học lớp 8, em giành giải Ba môn Lịch sử và Địa lý (phân môn Lịch sử) tại kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS năm học 2024-2025. Bên cạnh thành tích học tập, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động và câu lạc bộ liên quan đến Lịch sử.

Theo Phương Thảo, tình yêu với môn Lịch sử đến từ mong muốn khám phá những câu chuyện của dân tộc và nhân loại qua từng thời kỳ. Em ví Lịch sử như “cuốn sách khổng lồ” giúp mở rộng tầm nhìn về thế giới, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn và những hy sinh của cha ông để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

“Những câu chuyện từ quá khứ chính là những bài học quý giá về cách tư duy, giải quyết vấn đề, giúp em nhìn nhận hiện tại và định hướng tương lai sâu sắc hơn”, Thảo chia sẻ.

Hành trình chinh phục ngôi vị thủ khoa không hoàn toàn dễ dàng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, từ năm lớp 7, Thảo chủ động xây dựng lộ trình học tập cho ba năm cuối cấp THCS. Em duy trì việc lập kế hoạch theo từng năm, từng học kỳ và từng tháng, đồng thời thường xuyên rà soát những điểm còn hạn chế để kịp thời điều chỉnh.

Nói về yếu tố làm nên thành công, Phương Thảo cho rằng đó là sự cộng hưởng của nhiều điều kiện thuận lợi. Môi trường học tập giàu truyền thống của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của gia đình, bạn bè cùng với nỗ lực bền bỉ của bản thân đều đóng vai trò quan trọng.

Ngoài việc trở thành thủ khoa chuyên Sử của Hà Nội, Phương Thảo còn trúng tuyển lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, em lựa chọn tiếp tục theo học lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phương Thảo (giữa) cho biết áp lực lớn nhất là phải đồng thời đạt kết quả cao ở cả môn chuyên và ba môn chung để thực hiện mục tiêu đỗ lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Với nữ sinh, ngôi trường này không chỉ là nơi học tập mà còn là “mái nhà” gắn bó suốt 4 năm THCS với nhiều kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè.

Nhìn xa hơn thành tích hiện tại, Phương Thảo mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu về Lịch sử, tham gia các câu lạc bộ học thuật và hoạt động tri ân các thế hệ đi trước. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành giảng viên hoặc nhà nghiên cứu lịch sử.

“Nếu trở thành giảng viên, em muốn giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu sâu và thêm yêu những giá trị cội nguồn của dân tộc. Nếu trở thành nhà nghiên cứu lịch sử, em mong muốn góp phần khám phá và làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử, từ đó rút ra những bài học có giá trị cho hiện tại và tương lai”, nữ sinh bày tỏ.

Gửi gắm tới các bạn học sinh đang theo đuổi mục tiêu của mình, Phương Thảo cho rằng điều quan trọng nhất là phải kiên trì với ước mơ, xây dựng phương pháp học tập khoa học và giữ được tình yêu với môn học đã lựa chọn.

Chia sẻ về con gái, chị Nguyễn Hải Yến cho biết điều chị tự hào nhất không chỉ là danh hiệu thủ khoa mà còn là ý chí và nghị lực mà Phương Thảo thể hiện trong suốt quá trình học tập.

“Là người đồng hành cùng con, tôi luôn thấy Thảo là cô bé giàu tình cảm nhưng rất bản lĩnh và tự lập. Có những giai đoạn áp lực học tập rất lớn nhưng con chưa bao giờ than vãn hay có ý định bỏ cuộc. Điều khiến tôi xúc động nhất là tình yêu thực sự mà con dành cho môn Lịch sử. Với Thảo, học Sử không chỉ để đi thi mà là hành trình khám phá tri thức và theo đuổi đam mê của mình”, chị Yến chia sẻ.