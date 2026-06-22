Nụ hôn cuối cùng dành cho người vợ ung thư khiến hàng triệu người rơi lệ

(VTC News) -

Clip: Người chồng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuối.

Nụ hôn vĩnh biệt ở ranh giới sinh tử đã khiến hàng triệu người nghẹn ngào. Đó là khoảnh khắc người chồng nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxy của vợ, cúi xuống hôn bạn đời bị ung thư trước khi chị rơi vào hôn mê và qua đời.

Đoạn video được anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng) chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người thừa nhận họ đã bật khóc khi chứng kiến giây phút sinh ly tử biệt của đôi vợ chồng trẻ.

Nụ hôn cuối khiến hàng triệu người nghẹn lòng

Ngày 20/6, tròn một tuần sau khi chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi) qua đời vì ung thư hạch, anh Tiền đăng tải đoạn video ghi lại những giây phút cuối đời của vợ cùng những dòng tâm sự đầy xúc động. Trong video, chị Mai nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác sau thời gian dài điều trị. Dù cơ thể đã rất yếu, người phụ nữ trẻ vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo để trò chuyện cùng chồng.

Ở thời khắc biết rằng cuộc chia ly không còn xa, chị Mai đề nghị chồng hôn mình lần cuối. Không chút chần chừ, anh Tiền nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ oxy ra khỏi khuôn mặt vợ, cúi xuống trao cho chị một nụ hôn đầy thâm tình. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh mẽ.

Đó không phải là cái ôm hay nụ hôn lãng mạn như trong phim ảnh mà là nụ hôn vừa yêu thương thắm thiết vừa đau xót, tiếc nuối, bất lực của một người chồng biết sắp mất đi người phụ nữ quan trọng nhất, người mà mình từng nghĩ sẽ ở bên đến lúc bạc đầu.

Nhiều người chia sẻ rằng họ không thể cầm được nước mắt khi nhìn ánh mắt của anh Tiền lúc cúi xuống hôn vợ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Nụ hôn cuối bên giường bệnh của người chồng khiến hàng triệu người rơi nước mắt. (Ảnh chụp màn hình)

"Đây vốn là hành động anh vẫn thường làm để động viên vợ trong suốt hành trình điều trị bệnh. Nhưng lần này khác hẳn, anh hiểu rằng đó sẽ là lần cuối cùng hai người có thể cảm nhận hơi ấm của nhau", anh Tiền chia sẻ.

Chỉ một ngày sau, chị Mai rơi vào trạng thái hôn mê sâu và mãi mãi ra đi. Sau khi đoạn video được đăng tải, hàng nghìn lời chia buồn và động viên đã được gửi tới gia đình. Không ít người cho biết họ từng trải qua cảm giác mất đi người thân nên càng thấu hiểu nỗi đau mà người chồng trẻ đang phải đối diện.

Hành trình chiến đấu với bệnh tật và lời hứa dang dở

Ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc gây xúc động ấy là một câu chuyện tình yêu kéo dài gần 20 năm. Anh Tiền và chị Mai quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh hơn vợ hai tuổi và cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Sau khi tốt nghiệp THPT, đôi trẻ cùng sang Nga làm việc. Những năm tháng nơi đất khách không chỉ giúp họ trưởng thành mà còn khiến tình cảm ngày càng gắn bó.

Khoảng 5-6 năm sau, cả hai trở về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2015, họ chính thức về chung một nhà. Cũng trong năm đó, con trai đầu lòng chào đời, đánh dấu một hành trình mới của đôi vợ chồng trẻ.

"Những ngày đầu xây dựng tổ ấm không hề dễ dàng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, áp lực cơm áo gạo tiền luôn hiện hữu. Điều quý giá nhất là vợ chồng luôn đồng lòng, cùng nhau vượt qua mọi thử thách", anh Tiền nhớ lại.

Năm tháng trôi qua, gia đình nhỏ đón thêm cô con gái thứ hai. Cuộc sống dần ổn định hơn, tương lai tưởng như đang rộng mở phía trước thì biến cố bất ngờ ập đến.

Họ là mối tình đầu của . (Ảnh: NVCC)

Đầu năm 2024, khi bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bẹn, chị Mai nghĩ đó chỉ là những cơn đau cơ hoặc viêm khớp thông thường nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng nghiêm trọng, lan xuống chân khiến chị gặp khó khăn trong việc đi lại. Đến khi không thể chịu đựng thêm, chị mới quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng. Các bác sỹ phát hiện khối u và quá trình sinh thiết xác định bệnh ung thư hạch.

Tin dữ như cú sốc đối với người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi. Chị khóc rất nhiều khi nghĩ đến tương lai của hai con nhỏ và người chồng luôn hết lòng yêu thương mình. Trong khi đó, anh Tiền buộc phải gạt nỗi đau sang một bên để trở thành điểm tựa cho cả gia đình.

Suốt thời gian điều trị, anh gần như có mặt trong mọi lần nhập viện của vợ. Từ những bữa ăn, giấc ngủ đến những đêm thức trắng vì các cơn đau sau hóa trị của chị Mai đều có anh túc trực bên cạnh. Khi chị tuyệt vọng, anh là người động viên. Khi chị đau đớn, anh là người nắm tay. Khi chị lo lắng cho tương lai các con, anh cố gắng mang đến cho vợ niềm tin rằng gia đình sẽ vượt qua tất cả.

Anh Tiền đồng hành với vợ suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật. (Ảnh: NVCC)

Chị Mai chụp ảnh cùng hai con. (Ảnh: NVCC)

Anh Tiền cho biết: "Những tháng ngày chống chọi với bệnh tật cũng khiến cả hai thêm trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video đều được lưu giữ như những kỷ niệm quý giá. Đối với chúng tôi, đó không đơn thuần là những hình ảnh ghi lại hành trình chữa bệnh mà còn là minh chứng cho tình yêu đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất".

Giờ đây, chị Mai đã rời xa mãi mãi, nhưng câu chuyện về tình yêu của họ vẫn tiếp tục được lan tỏa.

Nụ hôn cuối cùng bên giường bệnh không thể giữ người vợ ở lại. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, nhắc nhớ rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, điều quý giá nhất vẫn là tình yêu thương, sự đồng hành và những phút giây được ở bên người mình yêu.