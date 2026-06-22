Giá bạc hôm nay ngày 22/6/2026: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 22/6/2026, giá bạc miếng và bạc thỏi được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng so với cuối tuần trước.

Giá bạc miếng hôm nay 22/6/2026

Tại thời điểm 10h ngày 22/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,490 - 2,567 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 32.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, so với cuối tuần trước.

Tương tự, tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,482 - 2,546 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 23.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 24.000 đồng/lượng (bán ra) so với cuối tuần trước.

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 10h ngày 22/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.489.000 2.566.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.482.000 2.564.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.482.000 2.546.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 12.410.000 12.730.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 33.093.000 33.947.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 66.186.000 67.949.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.491.000 2.568.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 12.455.000 12.840.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 33.213.251 34.239.915 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 66.426.501 68.479.829 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 22/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 22/6/2026 cũng được các thương hiệu trong nước điều chỉnh tăng so với cuối tuần trước.

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 10h ngày 22/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.486.000 2.563.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 66.293.168 68.346.496 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 24.515.000 25.273.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 32.678.000 33.697.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 65.374.000 67.394.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 22/6/2026

Cập nhật lúc 10h20 ngày 22/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới bật tăng 0,85 USD mỗi ounce (+1,32%) so với chốt phiên trước đó, lên mức 65,55 USD/ounce.

Trong tuần trước, giá bạc thế giới giảm sâu, xuyên thủng đáy 6 tháng qua. Cụ thể, đóng cửa giao dịch tuần qua, giá bạc giao ngay rơi về mức 64,93 USD/ounce, giảm mạnh 4,52% so với chốt tuần giao dịch trước đó. Đáng chú ý, giá bạc giao ngay xoá sạch thành quả tăng trong 6 tháng qua khi ghi nhận mức giảm 3,34%.

Theo các chuyên gia, yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là tín hiệu mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tuần trước. Điều này đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm nay.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, tuy nhiên 9/19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường gây bất lợi cho tài sản không sinh lời. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao cũng hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.