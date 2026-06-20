Giá bạc hôm nay 20/6/2026: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Phiên giao dịch sáng nay 20/6/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được điều chỉnh tăng trong khi sản phẩm cùng loại tại Ancarat lại giảm nhẹ.

Giá bạc miếng hôm nay 20/6/2026

Cụ thể, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,459 - 2,535 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trái lại, tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,461-2,537 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8.000 - 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

(Ảnh minh họa: Phú Quý)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 11h30 ngày 20/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.459.000 2.535.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.454.000 2.535.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.459.000 2.522.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 12.295.000 12.610.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 32.787.000 33.627.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 65.574.000 67.309.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.459.000 2.535.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 12.295.000 12.675.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 32.786.585 33.799.916 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 65.573.169 67.599.831 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 20/6/2026

Tại Phú Quý, giá bạc thỏi cũng được điều chỉnh tăng 420.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 430.000 đồng/kg (bán ra) so với hôm qua, lên 65,57 - 67,6 triệu đồng/kg (mua - bán).

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 11h30 ngày 20/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.459.000 2.535.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 65.573.169 67.599.831 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 24.283.000 25.033.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 32.377.000 33.377.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 64.754.000 66.754.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 20/6/2026

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vẫn chưa dứt đà giảm. Theo cập nhật lúc 11h30 ngày 20/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 64,71 USD/ounce, giảm gần 0,86 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,32% so với chốt phiên trước đó.

Theo trang Trading Economics, giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm, lùi xuống dưới ngưỡng 65 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Với diễn biến hiện tại, kim loại quý này đang hướng tới tuần giảm khoảng 4,5%.

Áp lực lên giá bạc gia tăng khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 năm sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Dù giữ nguyên lãi suất, Fed vẫn phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia cho rằng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc, đồng thời hỗ trợ đà tăng của đồng USD.