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Robot hình người ra đường 'ăn xin' bằng mã QR gây tranh cãi ở Trung Quốc

(VTC News) -

Đoạn video về robot hình người quỳ gối, chắp tay xin tiền, kèm với mã QR đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

VTC News
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