Hết cảnh chen chúc từ 5h sáng, người bệnh ngỡ ngàng khi 10 phút đã được gọi khám

(VTC News) -

Căn bệnh viêm xoang của chị Bùi Ngọc Mai (Hà Nội) lại tái phát sau vàinawm. Nhà chị ở Thường Tín, ngày hôm trước chị đã lên website của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để đặt lịch khám lúc 8 giờ sáng nay. 7h sáng, chị chuẩn bị rồi tới bệnh viện lúc 7h45.

Ngay tại quầy tiếp đón, chị chỉ cần quét mã QR trên điện thoại, nhân viên y tế in phiếu khám và hướng dẫn đến phòng khám chuyên khoa. Chị ngồi đợi khoảng 15 phút, đúng 8h05, chị được gọi tên vào phòng khám. Điều này khiến chị vô cùng ngạc nhiên, bởi thời điểm trước, mỗi lần đến bệnh viện công, chị luôn phải đi thật sớm để lấy số, nếu chậm một chút, cảnh xếp hàng chờ đợi có thể kéo dài cả buổi sáng.

"Việc đặt lịch khám thực sự rất hữu ích, người bệnh không còn phải "đi viện từ tinh mơ" và chờ đợi mòn mỏi nữa" - chị Diệp chia sẻ.

Người bệnh không còn ám ảnh chờ đợi xếp hàng ở bệnh viện.

Từng có thời gian kiên quyết không chọn bệnh viện công để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Đào Thị Mai (35 tuổi, Hà Nội) thừa nhận bản thân mang nhiều định kiến về hệ thống y tế công lập. Trong suy nghĩ của chị, bệnh viện công đồng nghĩa với cảnh đông đúc, chờ đợi kéo dài, thủ tục phức tạp và khó nhận được sự chăm sóc chu đáo.

Sau nhiều lần thất bại, chị quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương như một cơ hội cuối trên hành trình tìm con.

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mọi thứ khác xa tưởng tượng. Bệnh viện khang trang, quy trình rõ ràng, bác sĩ và điều dưỡng hướng dẫn rất kỹ. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi hay áp lực như từng nghĩ về bệnh viện công", chị kể.

Hành trình IVF sau đó diễn ra thuận lợi. Ngày đón con chào đời cũng là lúc chị trở thành người chủ động giới thiệu bệnh viện cho những cặp vợ chồng hiếm muộn khác.

Những ký ức quen thuộc về việc đi bệnh viện công - chen chúc, chờ đợi hàng giờ, tay ôm xấp giấy tờ đi hết khoa này đến khoa khác - đang dần thay đổi trong cảm nhận của nhiều người bệnh. Với bà Nguyễn Thị Hà, người điều trị tăng huyết áp và suy giãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, khác biệt lớn nhất nằm ở việc không còn phải mang theo cả túi hồ sơ mỗi lần tái khám.

"Trước đây tôi phải chuẩn bị đủ kết quả xét nghiệm, đơn thuốc cũ. Nay chỉ cần căn cước công dân, toàn bộ thông tin đã có trên hệ thống. Viện phí cũng thanh toán bằng mã QR nên đỡ mất thời gian hơn rất nhiều", bà cho biết.

Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ người bệnh

Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, những thay đổi này không đơn thuần đến từ việc ứng dụng công nghệ hay đầu tư cơ sở vật chất mà bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy quản trị bệnh viện.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân.

Áp lực lớn nhất của bệnh viện công hiện nay không chỉ là số lượng người bệnh đông mà là làm sao tổ chức quy trình để người dân không phải chờ đợi quá lâu.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, hệ thống đặt lịch khám trực tuyến được triển khai nhằm giúp người bệnh chủ động lựa chọn khung giờ phù hợp thay vì phải đến từ sáng sớm để lấy số. Lịch giao ban cũng được điều chỉnh từ buổi sáng sang buổi chiều để bác sĩ có thể khám bệnh ngay từ đầu giờ.

"Điều quan trọng nhất là bệnh viện bắt đầu nhìn toàn bộ hành trình khám chữa bệnh từ góc nhìn của người bệnh. Chúng tôi liên tục khảo sát xem bệnh nhân đang gặp khó khăn ở đâu, mất thời gian ở khâu nào để điều chỉnh", PGS Cảnh chia sẻ.

Ở góc độ chuyển đổi số, TS.BS Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho rằng bệnh án điện tử đang thay đổi căn bản cách vận hành của bệnh viện.

"Trước đây, mỗi lần đi khám gần như là một lần làm lại từ đầu. Người bệnh phải mang theo đủ loại giấy tờ, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc cũ. Khi dữ liệu được số hóa, toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu trữ trên hệ thống, giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục và hỗ trợ bác sĩ có cái nhìn đầy đủ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân", ông nói.

Không chỉ quy trình khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện hiện nay cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới môi trường điều trị.

BSCKI Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho rằng một không gian sạch sẽ, thông thoáng, nhiều cây xanh không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn góp phần giảm căng thẳng tâm lý và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Theo các chuyên gia, phía sau cảm giác "đi viện nhẹ nhàng hơn" mà người bệnh đang cảm nhận là một cuộc chuyển đổi sâu hơn trong hệ thống y tế công lập. Từ tư duy quản lý theo quy trình nội bộ, nhiều bệnh viện đang từng bước chuyển sang mô hình lấy người bệnh làm trung tâm, nơi mọi thay đổi đều hướng tới mục tiêu giảm chờ đợi, giảm phiền hà và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.