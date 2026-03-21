Chụp CT ở bệnh viện công lập có được thanh toán bảo hiểm y tế?

(VTC News) -

Chụp CT ở bệnh viện công lập có được hưởng bảo hiểm y tế?

Theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BYT, chụp CT nằm trong danh mục kỹ thuật được bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều được thanh toán toàn bộ chi phí.

Cụ thể, để được hưởng đầy đủ quyền lợi, người bệnh cần thực hiện chụp CT tại cơ sở y tế đúng tuyến theo quy định của bảo hiểm y tế. Khi đó, mức chi trả sẽ phụ thuộc vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm, có thể dao động từ 80% đến 100% chi phí.

Trong trường hợp người bệnh tự đi khám, chụp CT trái tuyến hoặc không có giấy chuyển viện hợp lệ, bảo hiểm y tế vẫn có thể chi trả nhưng ở mức thấp hơn, tùy theo tuyến bệnh viện và quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ phải tự thanh toán phần chi phí còn lại cao hơn.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế tư nhân, quyền lợi chi trả cho chụp CT sẽ phụ thuộc vào điều khoản trong hợp đồng. Một số gói bảo hiểm có thể thanh toán toàn bộ hoặc phần lớn chi phí, nhưng cũng có những trường hợp bị giới hạn mức chi trả hoặc yêu cầu điều kiện kèm theo.

Chụp CT là phương pháp chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao chẩn đoán chính xác nhiều bệnh lý.

Chụp CT là gì?

ThS. BSCKII Đào Văn Cao (Bệnh viện E) cho biết, chụp CT là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh quan trọng trong y học hiện đại. Phương pháp này sử dụng tia X kết hợp với hệ thống máy tính để tái tạo hình ảnh chi tiết theo từng lát cắt của cơ thể, giúp bác sĩ quan sát rõ cấu trúc bên trong ở nhiều góc độ khác nhau.

So với chụp X-quang thông thường, chụp CT cho hình ảnh rõ nét và chính xác hơn, đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện sớm các tổn thương phức tạp. Nhờ đó, kỹ thuật này được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán và theo dõi nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Trong thực tế, chụp CT thường được chỉ định trong nhiều trường hợp như: đánh giá chấn thương sọ não, phát hiện u não, đột quỵ khi chụp CT vùng đầu; phát hiện ung thư phổi, viêm phổi hoặc bệnh tim mạch khi chụp CT ngực; hay chẩn đoán các bệnh lý ổ bụng như ung thư gan, tụy, sỏi thận, viêm ruột thừa…

Ngoài ra, CT còn đóng vai trò quan trọng trong theo dõi hiệu quả điều trị, đặc biệt với bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật hoặc xạ trị.

Bảng mức giá chụp CT

Tại Phụ lục III, Thông tư 39/2018/TT-BHYT quy định mức giá chụp CT như sau: