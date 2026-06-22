Giá tiêu hôm nay 22/6: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá tiêu thế giới hôm nay

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới duy trì ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch liền trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức 9.350 USD/tấn. Sau đó là tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.175 USD/tấn.

Tiêu đen Việt Nam xuất khẩu được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 6.200 USD/tấn đối với loại 550 g/l, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn, có giá thấp nhất trong nhóm.

Đối với thị trường tiêu trắng, tiêu trắng Malaysia ASTA dẫn đầu thị trường với giá 12.250 USD/tấn, mức giá này phản ánh chất lượng cao và nhu cầu ổn định từ các thị trường nhập khẩu.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.260 USD/tấn, nhỉnh hơn so với tiêu trắng Việt Nam đang ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 22/6 ổn định ở cả trong nước và thế giới. (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 22/6

Loại tiêu Xuất xứ/Quy cách Giá ngày 22/6 (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.175 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.850 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.260 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Giá tiêu trong nước hôm nay 22/6

Giá tiêu hôm nay 22/6 ở trong nước ghi nhận tiếp tục đi ngang, duy trì mức giá 136.000 - 138.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm so với phiên giao dịch hôm qua.

Hôm nay mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), cùng đạt 138.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai địa phương dẫn đầu về giá thu mua nhờ nguồn cung chất lượng và nhu cầu giao dịch ổn định từ các doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại TP.HCM, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, thấp hơn 1.500 đồng/kg so với Đắk Lắk và Đắk Nông.

Trong khi đó, các địa phương Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá 136.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 22/6 (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 138.000 Gia Lai 136.000 Đắk Nông 138.000 TP.HCM 136.500 Bình Phước 136.000 Đồng Nai 136.000

Hiện mặt bằng giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định trong khoảng 136.500 - 138.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn duy trì ở mức cao.

Trong thời gian tới, xu hướng giá tiêu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn, diễn biến tỷ giá, chi phí logistics và sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.