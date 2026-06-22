Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện ANND

(VTC News) -

Sáng 22/6, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an Nhân dân. (Ảnh: CAND)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Được thành lập ngày 25/6/1946 với tên gọi Trường Huấn luyện Công an, Học viện An ninh Nhân dân là cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân và là một trong những trường học được thành lập sớm nhất sau Cách mạng Tháng Tám.

Trải qua nhiều lần đổi tên và những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, tên gọi "C500" trở thành biểu tượng của truyền thống, uy tín và chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: CAND)

Sau 80 năm, Học viện An ninh Nhân dân đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Về đào tạo, từ những lớp huấn luyện ngắn hạn ban đầu, Học viện đã phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo hàng chục nghìn cán bộ cho lực lượng Công an Việt Nam, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lào, Campuchia và nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Về nghiên cứu khoa học, Học viện An ninh Nhân dân thực hiện hàng nghìn đề tài các cấp, biên soạn hơn 2.000 giáo trình, tài liệu giảng dạy, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện lý luận nghiệp vụ an ninh và hoạch định chính sách bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại công trình Nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: CAND)

Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng lớn mạnh với hơn 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà giáo ưu tú, là nguồn lực quan trọng bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại với hai cơ sở đào tạo quy mô lớn, hệ thống giảng đường, thư viện, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số đồng bộ.

Quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng với nhiều đối tác trên thế giới, khẳng định vị thế và năng lực hội nhập của Học viện An ninh Nhân dân...