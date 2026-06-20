Siêu máy tính dự đoán Đức vs Bờ Biển Ngà: Dễ có bất ngờ

(VTC News) -

Đức và Bờ Biển Ngà cùng bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 với 3 điểm sau ngày ra quân. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên, Đức đứng đầu bảng E với 3 điểm, hiêu số +6. Bờ Biển Ngà (3 điểm, hiệu số +1) xếp thứ hai.

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Đức là đội có khả năng thắng cao hơn trong cuộc đối đầu này. Siêu máy tính đánh giá thầy trò HLV Julian Nagelsmann có xác suất thắng là 44,4%. Bờ Biển Ngà có 30,0% khả năng giành 3 điểm. Kịch bản hòa có khả năng xảy ra là 25,6%.

Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn nếu nhìn vào tỷ lệ mô phỏng. Đức được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng tấn công và phong độ bùng nổ, nhưng Bờ Biển Ngà không phải đối thủ dễ bị cuốn theo thế trận một chiều.

Đội tuyển Đức đứng đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Phân tích cơ hội thắng của Đức vs Bờ Biển Ngà

Dữ liệu nhận định trận Đức vs Bờ Biển Ngà của Opta nghiêng về khả năng đội bóng châu Âu giành chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ lệ 44,4% so với 30% không phải mức chênh lệch quá lớn. Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể tạo ra mối đe dọa, có khả năng gây bất ngờ trước đội tuyển Đức.

Diễn biến bảng E ở lượt trận đầu tiên cũng như tương quan đội hình của 2 đội là cơ sở hợp lý cho nhận định này. Đức có sức mạnh tấn công vượt trội, vừa ghi 7 bàn ở trận mở màn. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà cũng đang có sự tự tin sau chiến thắng trước Ecuador và sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, thể lực, khả năng chuyển trạng thái tốt.

Một điểm đáng chú ý là Đức không giữ sạch lưới ở 7 trận World Cup gần nhất. Điều này khiến khả năng Bờ Biển Ngà tạo ra bàn thắng không thể bị xem nhẹ, nhất là khi đại diện châu Phi có những mũi tấn công nhanh như Amad Diallo, Yan Diomande hay Nicolas Pepe.

Vì sao Đức được đánh giá cao hơn?

Đức bước vào trận đấu này với phong độ rất cao. Chiến thắng 7-1 trước Curacao giúp đội bóng của HLV Julian Nagelsmann nối dài chuỗi thắng lên 10 trận trên mọi đấu trường. Đây là tín hiệu cho thấy đội tuyển Đức đạt trạng thái tốt cả về tâm lý lẫn khả năng vận hành lối chơi.

Điểm mạnh lớn nhất của Đức nằm ở tuyến trên. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane và Kai Havertz tạo nên bộ tứ có khả năng di chuyển linh hoạt, hoán đổi vị trí và khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Khi Đức kiểm soát bóng tốt, các cầu thủ này có thể kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp ở biên, sau đó đưa bóng vào trung lộ cho các tình huống dứt điểm.

Bờ Biển Ngà có thể trừng phạt sự mất tập trung của hàng thủ Đức. (Ảnh: Reuters)

Kai Havertz là nhân tố đáng chú ý. Tiền đạo này ghi cú đúp ở trận ra quân và tiếp tục cho thấy khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm. Bên cạnh đó, Musiala và Wirtz đem đến khả năng xử lý bóng ở không gian hẹp, trong khi Sane tạo chiều sâu bằng tốc độ ở hành lang phải.

Từ góc độ chỉ số chuyên môn, Đức là đội có khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo nhiều pha dứt điểm hơn và dễ có bàn thắng hơn. Tuy nhiên, điểm yếu nằm ở khả năng phòng ngự khi mất bóng. Hàng thủ dâng cao của Đức có thể để lộ khoảng trống sau lưng hậu vệ biên, đặc biệt nếu Joshua Kimmich hoặc Nathaniel Brown tham gia tấn công quá thường xuyên.

Bờ Biển Ngà có thể gây khó cho Đức bằng cách nào?

Bờ Biển Ngà không được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát bóng, nhưng họ có nhiều công cụ để khiến trận đấu trở nên khó lường. Chiến thắng 1-0 trước Ecuador cho thấy đội bóng châu Phi đủ kiên nhẫn để phòng ngự trong thời gian dài, chờ khoảnh khắc phản công hoặc sai lầm của đối thủ.

Cặp tiền vệ Franck Kessie và Seko Fofana có vai trò rất quan trọng. Họ cần giúp Bờ Biển Ngà giảm tốc độ lên bóng của Đức, tranh chấp ở khu vực giữa sân và tạo điểm tựa cho các pha chuyển trạng thái. Nếu tuyến giữa Bờ Biển Ngà không bị kéo giãn quá sớm, họ có thể giữ trận đấu trong thế cân bằng lâu hơn dự đoán.

Điểm đáng chờ đợi nhất là khả năng phản công. Amad Diallo ghi bàn quyết định ở trận gặp Ecuador, còn Yan Diomande gây ấn tượng bằng cường độ hoạt động lớn. Nếu Đức mất bóng ở giữa sân, tốc độ của các cầu thủ này có thể mở ra cơ hội rõ ràng trước hàng thủ vốn chưa đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Vì vậy, kịch bản Bờ Biển Ngà ghi bàn là có cơ sở. Đại diện châu Phi không cần kiểm soát bóng nhiều để tạo nguy hiểm. Họ chỉ cần vài tình huống thoát pressing thành công hoặc khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Đức.Dự đoán tỷ số trận Đức vs Bờ Biển Ngà

Đức - Bờ Biển Ngà: Đội nào thắng?

Dựa trên dữ liệu Opta, phong độ gần đây và tương quan chiến thuật, Đức vẫn là đội sáng cửa giành 3 điểm hơn. Họ có nhiều phương án tấn công, nhiều cầu thủ có thể ghi bàn và khả năng tạo sức ép liên tục tốt hơn Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, đây khó là trận đấu một chiều như chiến thắng trước Curacao. Bờ Biển Ngà có tổ chức tốt hơn, thể lực mạnh hơn và sở hữu tốc độ phản công đủ để khiến Đức phải trả giá nếu mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều pha dứt điểm hơn mức trung bình. Đức nhiều khả năng tạo ra số cơ hội vượt trội, trong khi Bờ Biển Ngà có thể tập trung vào các pha chuyển trạng thái nhanh. Khả năng cả hai đội cùng ghi bàn cũng là một kịch bản đáng chú ý từ góc độ chuyên môn, bởi Đức tấn công mạnh nhưng chưa thật chắc chắn ở khâu phòng ngự tại World Cup.

Kịch bản dễ xảy ra là Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, ghi bàn trước hoặc tạo sức ép lớn trong hiệp 1. Bờ Biển Ngà có thể đáp trả bằng các pha phản công tốc độ, đặc biệt nếu Amad Diallo hoặc Yan Diomande có khoảng trống sau lưng hàng thủ Đức.

Trận đấu nhiều khả năng có nhiều bàn thắng, tỷ số hòa hoặc đội tuyển Đức thắng với cách biệt 1 bàn.