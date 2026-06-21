400.000 km thử nghiệm và hành trình khẳng định chất lượng của Skoda Kushaq

(VTC News) -

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược nội địa hóa

Sau một năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Skoda Kushaq đang dần trở thành mẫu xe đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nội địa hóa của thương hiệu ô tô đến từ CH Czech. Không chỉ là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp trong nước, Kushaq còn trải qua nhiều chương trình thử nghiệm thực tế và các hành trình trải nghiệm trên khắp Việt Nam.

Ra mắt chính thức vào tháng 6/2025, Skoda Kushaq đánh dấu bước chuyển của Skoda Việt Nam từ mô hình phân phối xe nhập khẩu sang sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) - cơ sở sản xuất và lắp ráp ô tô đầu tiên của Skoda tại khu vực Đông Nam Á.

Theo Skoda Việt Nam, việc nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 3/2025 cho thấy định hướng đầu tư dài hạn của hãng đối với thị trường Việt Nam.

Song song với hoạt động sản xuất, thương hiệu này cũng triển khai nhiều chương trình kết nối truyền thông, trong đó có chuyến tham quan thành phố Mladá Boleslav (CH Czech) - quê hương của Skoda - dành cho các nhà báo và đối tác vào tháng 10/2025. Tại đây, đoàn khách đã tham quan bảo tàng, tìm hiểu lịch sử hơn 130 năm phát triển cũng như triết lý thiết kế "Simply Clever" của hãng.

Hoàn thành 400.000 km thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam

Một trong những điểm nhấn được Skoda Việt Nam công bố là Kushaq đã hoàn thành 400.000 km thử nghiệm trong điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Chương trình thử nghiệm bao gồm nhiều hạng mục nhằm đánh giá độ bền, khả năng vận hành và chất lượng sản phẩm trước khi đến tay khách hàng.

Ở giai đoạn thử nghiệm vật liệu và linh kiện, xe được mô phỏng quá trình lão hóa trong các môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, tia UV, sương muối và mài mòn. Một số mẫu xe được để ngoài trời liên tục trong 24 tháng để đánh giá độ bền lâu dài.

Trên dây chuyền sản xuất, nhà máy áp dụng công nghệ terahertz để đo độ dày lớp sơn, đồng thời thực hiện các bài kiểm tra độ kín nước, mô phỏng mưa, chạy thử trên đường địa hình chuyên dụng và nhiều bài đánh giá ngẫu nhiên khác.

Theo hãng, các mẫu xe đều tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu về an toàn, khí thải và tiếng ồn. Kushaq cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP.

Chinh phục 4 điểm cực Việt Nam

Trong tháng 5 và 6/2026, Skoda Việt Nam triển khai chương trình trải nghiệm mang tên "Vẽ trọn Việt Nam", đưa đoàn xe Kushaq chinh phục 4 điểm cực trên đất liền.

Hành trình lần lượt đi qua Đất Mũi (Cà Mau), Mũi Đại Lãnh (Phú Yên), A Pa Chải (Điện Biên) và Lũng Cú (Hà Giang).

Các cung đường này bao gồm nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ đô thị, cao tốc đến những tuyến đèo dốc quanh co và địa hình miền núi phức tạp.

Theo đại diện Skoda Việt Nam, đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm sản phẩm mà còn là cơ hội để hãng thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng, giới truyền thông và đội ngũ bán hàng.

Ông Đàm Đình Thông, Tổng Giám đốc Skoda Việt Nam, cho biết việc đánh giá Kushaq không chỉ dựa trên các thông số kỹ thuật mà còn thông qua trải nghiệm vận hành thực tế trên nhiều loại địa hình khác nhau.

"Đối với Škoda, mỗi chiếc xe được giao không phải là điểm kết thúc của một giao dịch. Đó là điểm khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu, hệ thống đại lý và khách hàng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Skoda Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư cho các chương trình lái thử, hành trình trải nghiệm, hoạt động cộng đồng và các câu lạc bộ người sử dụng xe Skoda trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng Skoda văn minh, gắn kết và giàu tinh thần khám phá - nơi khách hàng có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe, những hành trình đáng nhớ và cùng lan tỏa tình yêu dành cho đất nước Việt Nam", ông Thông chia sẻ.

Mẫu SUV Skoda Kushaq sử dụng nền tảng khung gầm MQB, động cơ 1.0 TSI tăng áp cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Chứng nhận an toàn 5 sao Global NCAP, các tính năng an toàn chủ động và triết lý Simply Clever - tập trung vào việc tạo ra các giải pháp thông minh và đơn giản - tiếp tục củng cố giá trị cốt lõi mà hãng cho biết mong muốn mang tới: một chiếc xe đáng tin cậy, dễ sử dụng và phù hợp với cuộc sống hàng ngày của người dùng.