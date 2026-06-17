Skoda Peaq vượt qua 1,5 triệu km thử nghiệm khắc nghiệt trước ngày ra mắt

(VTC News) -

Nhà sản xuất ô tô Cộng hòa Séc Skoda vừa công bố thông tin về quá trình phát triển mẫu xe điện gầm cao cỡ lớn Skoda Peaq. Trước khi chính thức trình làng thế giới, các phiên bản thử nghiệm của mẫu xe này đã hoàn thành quãng đường hơn 1,5 triệu km tại ba châu lục với nhiều điều kiện thời tiết khắt khe. Quá trình phát triển sản phẩm thực tế còn có sự hỗ trợ lớn từ phương pháp thử nghiệm mô phỏng trên máy tính tính toán hiệu suất cao.

Đại diện hãng xe, ông Johannes Neft, Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Phát triển Kỹ thuật của Skoda Auto, cho biết các kỹ sư đã kiểm tra độ bền của mọi bộ phận chủ chốt trong cả phòng thí nghiệm lẫn thực tế. Xe được thử nghiệm trong buồng khí hậu, hầm gió và các môi trường khắc nghiệt từ sa mạc Arizona (Mỹ) cho đến vùng băng giá cách Vòng Bắc Cực 200 km, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 40°C, nhằm bảo đảm độ tin cậy tối đa cho người dùng.

Skoda Peaq trải qua thử nghiệm vận hành và hệ thống sưởi trong điều kiện thời tiết dưới âm 30°C.

Tại vùng Bắc Cực với nhiệt độ dưới âm 30°C, các chuyên gia tập trung kiểm tra khả năng làm tan băng trên kính nhanh, hiệu suất sưởi ấm không gian bên trong xe, cũng như độ bám đường và tính ổn định của các hệ thống an toàn trên bề mặt tuyết.

Trái ngược với vùng băng giá, tại khu vực sa mạc, các xe thử nghiệm phải phơi nắng liên tục trong 12 tháng để đánh giá độ bền của màu sơn và các chi tiết nhựa. Quá trình di chuyển hàng nghìn km trên đường bụi, sỏi đá giúp kiểm tra độ kín của không gian bên trong xe, khả năng chống chịu va đập của thân vỏ và hiệu quả làm mát nhanh của hệ thống điều hòa dưới trời nắng nóng. Hệ thống phanh, khung gầm và hệ thống làm mát của xe cũng được thử thách giới hạn tại đây.

Skoda được thử nghiệm độ bền sơn, vỏ và hệ thống làm mát dưới cái nắng khắc nghiệt tại sa mạc.

Skoda Peaq được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật xe điện mới nhất của Tập đoàn Volkswagen. Mẫu xe này trang bị động cơ điện thế hệ mới, cụm pin cho tầm hoạt động hơn 600 km sau một lần sạc đầy và hệ thống treo thích ứng. Xe có không gian đủ cho 7 người ngồi, cabin có khả năng cách âm cao và tích hợp hệ thống loa giải trí cao cấp của hãng Sonos.

Bên cạnh đó, mẫu xe mới cũng sở hữu các giải pháp tiện ích thực tế mang tính đặc trưng của thương hiệu, đáng chú ý là hệ thống gạt mưa tích hợp vòi phun nước rửa kính lần đầu tiên xuất hiện trên xe Skoda.

Theo kế hoạch, buổi giới thiệu toàn cầu của mẫu xe này sẽ được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông chính thức của hãng vào lúc 18h25 ngày 23/6/2026.