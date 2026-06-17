Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 17/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 88 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa mới.

Các phó chủ tịch tái đắc cử gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và ông Lê Văn Kiểm.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thay mặt các thành viên Ban Chấp hành khóa mới, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, mỗi ủy viên trong Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành khóa mới sẽ là tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, thực hiện tốt nguyên tắc, tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình, đổi mới nội dung phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động; tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thượng tướng Bế Xuân Trường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, 16. Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 1. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuối năm 2021, ông nhận quyết định nghỉ hưu.

Cuối năm 2022, ông giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.