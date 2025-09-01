Cựu chiến binh xúc động được Công an Hà Nội hỗ trợ xem diễu binh A80

(VTC News) -

Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, trong sự kiện A80, Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí hàng nghìn chỗ ngồi ở những vị trí thuận lợi, dọc các tuyến phố để các cựu chiến binh, người cao tuổi trực tiếp theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành.

Nhiều cựu chiến binh, người cao tuổi được Công an Thành phố hỗ trợ về y tế, phương tiện di chuyển để có thể tham dự trọn vẹn ngày hội lớn của non sông.

Trong số các cựu chiến binh được Công an Hà Nội hỗ trợ tham dự A80 có cụ Lê Bình (sinh năm 1927, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội), một trong những “nhân chứng sống” của lịch sử, từng tham gia giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An (nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An).

Công an TP Hà Nội thực hiện nguyện vọng được tham dự Lễ kỷ niệm A80 của cụ Lê Bình.

Sau đó, cụ Bình tiếp tục chiến đấu ở Thượng Lào rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đến tháng 10/1954, cụ Lê Bình vinh dự có trong đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô. Tiếp đó, cụ trở thành cán bộ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ.

Cựu chiến binh này vinh dự được nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký năm 1963, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký năm 1958, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất do Tổng Bí thư Trường Chinh ký năm 1985…

Nay ở tuổi 98, tuy việc đi lại gặp không ít khó khăn nhưng cụ Lê Bình vẫn luôn ấp ủ hy vọng được tham dự sự kiện A80 vì với cụ, đây cũng là cơ hội để chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau chặng đường 80 năm.

Sau khi trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và biết nguyện vọng của cụ Lê Bình cũng như xem xét các điều kiện, Công an TP Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sắp xếp phương án hỗ trợ cụ tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc Khánh tại Quảng trường Ba Đình vào đúng ngày 2/9. Cùng với việc bố trí nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, Công an Hà Nội cũng cử cán bộ y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên cho cụ Lê Bình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian tham dự sự kiện.

Lãnh đạo Công an Hà Nội gặp gỡ, trò chuyện, động viên ông Phan Văn Minh.

Còn với cựu chiến binh Phan Văn Minh (sinh năm 1958, người dân tộc Cor, tỉnh Quảng Ngãi), dịp Quốc khánh năm nay là lần đầu tiên đến Hà Nội. Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, ông cho biết gia đình làm lâm nghiệp, điều kiện kinh tế không dư giả nhưng vì tha thiết muốn trực tiếp tham dự “ngày hội non sông”, ông vẫn lên đường ra đi Hà Nội.

Đến Thủ đô, dự định ban đầu của ông Minh là “ngủ đâu cũng được”, nhưng qua sự kết nối của các tình nguyện viên, ông được mời về một phòng trọ miễn phí dành cho cựu chiến binh.

Sau khi nắm được hoàn cảnh, điều kiện của ông Phan Văn Minh, Công an Hà Nội liên hệ, sắp xếp chỗ ở cho ông tại Nhà khách Công an Thành phố và phối hợp với các cơ quan liên quan để ông được tham dự trọn vẹn Lễ kỷ niệm A80. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, động viên ông Phan Văn Minh.

Cụ Lê Bình và ông Phan Văn Minh đều gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ có cơ hội tham dự sự kiện đặc biệt của đất nước.

Công an Hà Nội xác định, A80 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy, cùng với việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm, đơn vị nỗ lực làm tốt công tác dân vận, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân.