Thanh niên đăng tin sai sự thật cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

(VTC News) -

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

Người đăng tải video là L.T.A. (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội). Làm việc với cơ quan công an, L.T.A. khai nhận do bức xúc vì mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo đen trong video nên suy diễn việc không cho cựu chiến binh vào xem.

L.T.A làm việc tại cơ quan công an

L.T.A. thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi những người có liên quan, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên phố Nguyễn Thái Học, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm vì đăng thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ lập hồ sơ xử lý L.T.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, tối 27/8, mạng xã hội lan truyền video nội dung cho rằng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên phố Nguyễn Thái Học không cho cựu chiến binh 90 tuổi vào xem vì không mua chỗ.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và những người liên quan.

Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với ông N.V.L. (cựu chiến binh trong clip), thân nhân đi cùng và những người liên quan để xác minh.

Được biết, chiều tối 27/8, ông N.V.L. được người thân đưa đi xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành. Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, ông L. có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã hướng dẫn và đưa gia đình bác đi khoảng 90m đến khu vực đẹp hơn, có bố trí ghế ngồi ưu tiên.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.